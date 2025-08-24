Veja o obituário do Grande ABC deste dia 24 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Olívia Goes Passarella, 97. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Josefa da Silva, 92. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Gonçalves, 92. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Elba, em São Paulo, Capital. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Judit Arroyo Vilaldach, 87. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 19. Memorial Planalto.

Maria de Lourdes Bertanha Chagas, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Ilda Calegari Mendes, 81. Natural de Mundo Novo (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Marchez, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandoval Gomes da Costa, 75. Natural de Santa Cruz (Paraíba). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Raimunda Maria da Silva, 73. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cozinheira. Dia 19. Memorial Phoenix.

Manoel Ferreira Sobrinho, 73. Natural de Serra Branca (Paraíba). Residia na Vila Suíça, em santo André. Dia 19. Memorial Phoenix.

Mauro Gomes de Almeida, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Comerciante. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Costa Silva, 69. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Gardel Marins, 66. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Donizeti Mendes Barranova, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Sacerdote de Sousa, 58. Natural de Picos (Piauí). Residia na Vila Cardoso Franco, em Santo André. Professor. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Sueli Lucia dos Santos, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Laércio Caetano Zanutto, 89. Natural de São Manoel (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Thereza Tosetto da Rocha, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Venâncio Moreira da Ponte, 84. Natural de Portugal. Residia no Parque São Pedro, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

DIADEMA

Maria das Dores de Assis, 94. Natural de Jataúba (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Iraci Nascimento dos Santos, 86. Natural do Ceará Mirim (Rio Grande do Norte). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Antonio Lima, 83. Natural de Água Branca (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Memorial Planalto.

Aparecida Maria Antonia da Cruz, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Victor Henrique de Souza, 30. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Antonio João da Silva, 76. Natural de João Monlevade (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 19, em Diadema. Parque do Grande ABC.

José Silva Oliveira, 60. Natural de Camacan (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Pedro Walter Siqueira Cardoso, 59. Natural de Tabira (Pernambuco). Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 19, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Gislene Elario Luiz, 36. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 19. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

RIBEIRÃO PIRES

Aureni Batista de Queiroz, 87. Natural de Uraí (Paraná). Residia na Estância Americana, em Suzano (SP). Dia 19, em Ribeirão Pires. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.