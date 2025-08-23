Veja o obituário do Grande ABC deste dia 23 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Severina Batista de Lima, 93. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Amélia Souza, 86. Natural de Quipapá (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inres Martins Cavalari, 85. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Cotrim, 79. Natural de Cruzeiro (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Sueli da Silva Soares, 78. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Marli dos Santos Garcia, 70. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Jardim da Colina.

Sueli dos Santos, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Teresa de Moraes de Oliveira, 66. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Fernando Gomes, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Socorro Alves Nascimento, 63. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Severo Rodrigues de Oliveira, 59. Natural do Canto do Buriti (Piauí). Residia no Parque Imperial, em Barueri (SP). Pedreiro. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Barueri.

Marconiel Pereira da Silva, 17. Natural de Oeiras (Piauí). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Estudante. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Aparecido Inácio Campanharo, 89. Natural de São Paulo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18, velado em São Caetano. Cemitério das Lágrimas, em São Caetano.

Toshiaki Yamaguchi, 87. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Simplício Soares de Brito, 85. Natural de Imperatriz (Maranhão). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernaro. Dia 18. Memorial Phoenix.

SÃO CAETANO

Varner Sérgio de Macedo, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silvana, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Gomes da Cunha, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Felix Roberto Furlan, 76. Natural de Ocauçu (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

RIBEIRÃO PIRES

Tereza Lima do Amaral, 83. Natural de Uru (SP). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

José Nogueira de Lima, 81. Natural de Tibira (Pernambuco). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Neide da Costa Figueiredo, 76. Natural de Aramina (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Nadir Fonseca de Alcântara, 67. Natural de Birigui (SP). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Anderson Fernandes Correia, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.