DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Crime

PM recupera carro furtado em Diadema durante patrulhamento

A ação foi realizada por policiais do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão Metropolitano

Natasha Werneck
22/08/2025 | 12:29
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Na tarde de quinta-feira (21), a Polícia Militar localizou e apreendeu um Hyundai HB20 branco, produto de furto, no centro de Diadema. A ação foi realizada por policiais do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão Metropolitano.

Durante o patrulhamento, a equipe notou o veículo em condições suspeitas, com a maçaneta da porta do motorista ausente. O condutor foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele.

Ao conferir os sinais identificadores, os policiais constataram adulterações no chassi, motor e etiquetas, além de divergências na numeração do câmbio. A análise apontou que o carro havia sido furtado em 09/08/25 em São Caetano.

O proprietário reconheceu o veículo e compareceu ao Distrito Policial. O indiciado foi levado ao 3º Distrito Policial de Diadema e permanece à disposição da Justiça, enquanto o automóvel foi apreendido para exame pericial.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.