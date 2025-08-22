PM recupera carro furtado em Diadema durante patrulhamento

Na tarde de quinta-feira (21), a Polícia Militar localizou e apreendeu um Hyundai HB20 branco, produto de furto, no centro de Diadema. A ação foi realizada por policiais do Comando Força Patrulha do 24º Batalhão Metropolitano.



Durante o patrulhamento, a equipe notou o veículo em condições suspeitas, com a maçaneta da porta do motorista ausente. O condutor foi abordado e nada de ilícito foi encontrado com ele.



Ao conferir os sinais identificadores, os policiais constataram adulterações no chassi, motor e etiquetas, além de divergências na numeração do câmbio. A análise apontou que o carro havia sido furtado em 09/08/25 em São Caetano.



O proprietário reconheceu o veículo e compareceu ao Distrito Policial. O indiciado foi levado ao 3º Distrito Policial de Diadema e permanece à disposição da Justiça, enquanto o automóvel foi apreendido para exame pericial.