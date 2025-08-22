DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Rapper

Lil Nas X é detido em Los Angeles e hospitalizado por possível overdose, diz site

Em abril, artista chegou a ser hospitalizado com um quadro de paralisia facial, mas postou fotos nas redes sociais e tranquilizou os fãs

22/08/2025 | 11:42
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Lil Nas X, vencedor de 2 Grammys e famoso mundialmente pela música Old Town Road, foi detido nas ruas de Los Angeles, nos EUA, e levado a um hospital com um possível quadro de overdose, de acordo com o site TMZ. O rapper teria agredido um policial ao ser abordado após denúncias.

Um porta-voz do Departamento de Polícia da cidade confirmou à revista People que os policiais responderam a relatos de "um homem nu na rua" no quarteirão 1100 da Ventura Blvd. pouco antes das 6 horas da manhã da quinta-feira, 21.

Ele foi autuado por agressão ao policial e levado ao hospital.

Em abril, Lil Nas X chegou a ser hospitalizado com um quadro de paralisia facial, mas postou fotos nas redes sociais e tranquilizou os fãs. "Galera, estou bem! Parem de ficar tristes por mim! Em vez disso, sacuda a sua bunda para mim!", disse na época.

Lil Nas X esteve no Brasil em março de 2023 como uma das atrações principais do festival Lollapalooza Brasil. O show virou assunto nas redes sociais, com direito à participação especial de Pabllo Vittar. O cantor também viralizou ao confundir as capivaras de São Paulo com "hamsters gigantes".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.