CPTM altera circulação no fim de semana e impacta deslocamentos na região

Passageiros das linhas da CPTM devem ficar atentos neste fim de semana, dias 23 e 24 de agosto, devido a mudanças na operação para obras de modernização ao longo da via férrea, que afetarão o tráfego e os horários nos municípios do Grande ABC.



Linha 11-Coral com operação assistida



No sábado, das 11h às 22h, os trens da Linha 11-Coral funcionarão em operação assistida entre as estações Estudantes e Palmeiras-Barra Funda. Durante todo o fim de semana, na estação São Caetano, os embarques com destino a Rio Grande da Serra serão feitos pela plataforma 4, exigindo atenção dos passageiros da região.



Alterações em outras linhas e estações



- Linha 10-Turquesa: sábado, das 23h até o fim da operação, embarque e desembarque em Ribeirão Pires e Guapituba pela plataforma 1, para manutenção preventiva. Entre 8h e 18h de domingo, a estação Juventus-Mooca ficará sem atendimento; passageiros devem seguir até Ipiranga para embarque.



- Linha 7-Rubi: sábado, das 23h às 6h de domingo e das 8h às 18h, trens circularão pela plataforma 2 nas estações Botujuru e Campo Limpo Paulista.



- Linha 11-Coral: domingo, circulação pelas plataformas 2 das estações Jundiapeba e Braz Cubas.



- Expresso Aeroporto: sábado, das 22h até domingo às 12h, inicia e encerra viagens na plataforma 8 da estação Brás; domingo, das 13h às 24h, na plataforma 5 da estação da Luz.



Orientação e apoio aos passageiros



Colaboradores da CPTM estarão disponíveis nas estações para auxiliar os usuários durante as mudanças. Informações também podem ser consultadas por avisos sonoros, painéis eletrônicos, redes sociais e pelos canais de atendimento: 0800 055 0121 ou WhatsApp (11) 99767-7030.