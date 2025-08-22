'Tron: Ares' marca o retorno da franquia aos cinemas

A franquia Tron retorna às telonas com Tron: Ares, novo filme da Disney que traz Jared Leto no papel principal. A história promete mostrar, pela primeira vez, os icônicos guerreiros virtuais saindo da Grade e invadindo o mundo real com suas motos e naves iluminadas por neon. Antes de conferir a nova aventura, vale relembrar a trajetória da saga que começou em 1982 e influenciou toda a ficção científica moderna.



O começo revolucionário



O primeiro filme, Tron: Uma Odisseia Eletrônica, apresentou Kevin Flynn (Jeff Bridges), um programador de games prejudicado pelo roubo de seus projetos pelo colega Ed Dillinger (David Warner). Após perder o emprego na ENCOM, Flynn decide invadir os sistemas da empresa para recuperar sua autoria, sem imaginar que enfrentaria o Master Control Program (MCP), uma inteligência artificial que controla a companhia e ameaça o mundo.



Dentro da Grade, universo cibernético da história, Flynn precisa sobreviver a jogos mortais que ele mesmo criou e contar com a ajuda de programas-humanos, como Tron (Bruce Boxleitner). A combinação inovadora de live action, animação e computação gráfica marcou o cinema e introduziu conceitos avançados como realidade virtual e inteligência artificial, muito antes de se tornarem comuns.



O legado de Kevin Flynn



Após quase 30 anos, a franquia voltou aos cinemas em 2010 com Tron: O Legado, dirigido por Joseph Kosinski. O filme acompanha Sam Flynn (Garrett Hedlund), filho de Kevin, que descobre o paradeiro do pai e entra novamente na Grade. Kevin havia criado Clu, um programa destinado a aperfeiçoar o universo virtual, mas que se volta contra ele, eliminando os Algoritmos Isomórficos — programas espontâneos nascidos da própria Grade.



O embate final entre pai e filho e Clu culmina com Sam e Quorra (Olivia Wilde) escapando para o mundo real, enquanto Kevin parece se sacrificar para deter o vilão. O filme aprofundou a mitologia da franquia e trouxe efeitos visuais modernos que atualizaram a estética neon que marcou o original.



Tron: A Revolta e o elo entre filmes



Entre 2012 e 2013, a franquia ganhou a série animada Tron: A Revolta, exibida no Disney XD. A produção explorou a luta de Tron e do programa novato Beck contra Clu, servindo como ligação entre os eventos de 1982 e 2010. Apesar de ter apenas 19 episódios, a animação expandiu o universo e preparou o terreno para o retorno aos cinemas.



O retorno em 2025 com Tron: Ares



Em 2025, Tron: Ares estreia nos cinemas brasileiros em 9 de outubro. O longa dirigido por Joachim Rønning acompanha Ares (Jared Leto), programa da Grade enviado ao mundo real em uma missão perigosa. O filme contará com o retorno de Jeff Bridges, além de Gillian Anderson, Evan Peters, Greta Lee e outros no elenco. A expectativa é de que a produção explore novas batalhas entre o mundo real e o universo virtual, mantendo o visual neon e as tecnologias que se tornaram marca da franquia.