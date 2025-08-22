DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo Segurança Nacional

FBI vasculha casa de John Bolton, ex-conselheiro de Trump

Bolton entrou em conflito com o presidente sobre políticas em relação ao Irã e à Coreia do Norte ao longo de seus 18 meses de mandato no primeiro governo Trump

22/08/2025 | 10:25
Compartilhar notícia
FOTO: Fotos Públicas
FOTO: Fotos Públicas Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O FBI vasculhou a casa de John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos EUA, Donald Trump, em Maryland, nesta sexta-feira, 22, segundo fontes com conhecimento do assunto.

Uma porta-voz de Bolton, que virou um dos principais críticos de Trump nos últimos anos, recusou-se a comentar. Bolton entrou em conflito com o presidente sobre políticas em relação ao Irã e à Coreia do Norte ao longo de seus 18 meses de mandato no primeiro governo Trump.

Um porta-voz do FBI não respondeu imediatamente a pedidos de comentário.

"Ninguém está acima da lei", disse o diretor do FBI, Kash Patel, na rede social X, em horário próximo ao que ocorreu a operação. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.