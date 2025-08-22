DGABC
Esportes Titulo Litoral

Santos oficializa contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda

A negociação avançou rapidamente ao longo da semana após o Peixe descartar o retorno de outro argentino, Jorge Sampaoli

22/08/2025 | 10:13
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A direção do Santos oficializou nesta sexta-feira a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino acertou vínculo até o fim de 2026 e chega para substituir Cléber Xavier. Apesar da contratação, Vojvoda ainda não estreará no fim de semana, na partida contra o Bahia, em Salvador.

Treinador e clube haviam chegado a um acordo na quinta-feira. A negociação avançou rapidamente ao longo da semana após o Santos descartar o retorno de outro argentino, Jorge Sampaoli. Vojvoda aceitou a proposta santista ainda na quinta e assinou o contrato nesta sexta.

Com o argentino, a comissão técnica do Santos será ampliada. Os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues vão se juntar ao grupo que estava no clube desde a chegada de Cléber Xavier.

Apenas o treinador foi demitido no domingo passado, poucas horas após a histórica goleada do Vasco por 6 a 0, no MorumBis, em São Paulo. No próximo domingo, o time paulista será comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, filho de Tite, que vem comandando os treinos do Santos desde o fim de semana passado.

Vojvoda era uma das principais opções disponíveis no mercado nacional, após ser dispensado pelo Fortaleza no mês passado. O argentino de 50 anos se tornou um dos técnicos mais cobiçados pelos clubes nacionais por se destacar no comando do time cearense, entre 2021 e este ano, com cinco títulos na bagagem (três do Campeonato Cearense e dois da Copa do Nordeste).

O argentino, contudo, não resistiu à má fase do Fortaleza, que faz campanha inesperadamente ruim neste Brasileirão - é o penúltimo colocado, dentro da zona de rebaixamento.

No Santos, Vojvoda não encontrará contexto muito mais favorável. O time frequentou a zona da degola ao longo do primeiro turno, mesmo com Neymar no elenco. É o atual 15º colocado, na beira da zona de descenso. Mas vive a ressaca da goleada sofrida para o Vasco.

Na terça-feira, dois dias após o trágico resultado, o Santos foi alvo de uma invasão de torcedores no Centro de Treinamento Rei Pelé. Acompanhados de rojões e gritaria, dezenas de torcedores entraram no estacionamento do local, intimidaram jogadores e chegaram a cobrar Neymar pessoalmente.


