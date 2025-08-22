DGABC
Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Nacional Titulo Captura de procurado

Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em São Paulo

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais civis deram cumprimento a um mandado de prisão temporária contra ele

22/08/2025 | 10:20
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


Um homem de 33 anos foi preso na tarde de quarta-feira, 20, no bairro Parque do Carmo, região de Itaquera, zona leste de São Paulo, por agredir a ex-namorada com voadora e chutes. Não há informações sobre os ferimentos provocados na vítima. A defesa do agressor não foi localizada. Clique aqui para assistir ao vídeo

Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, a vítima aparece encostada no carro vermelho olhando para o retrovisor enquanto passa batom. Nesse momento, outra mulher entra no banco de trás do mesmo carro.

Em seguida, o agressor para o seu carro ao lado do veículo estacionado. Ele corre, dá uma voadora e a derruba no chão. Também dá vários chutes na mulher, inclusive em direção a cabeça dela.

A jovem consegue se levantar e entra no carro vermelho, mesmo assim o agressor abre a porta e continua chutando a mulher. Sem conseguir tirá-la do carro, ele se afasta. A porta do carro vermelho é fechada. Posteriormente, o agressor ainda fala algo para a vítima antes de entrar no seu carro e sair do local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais civis deram cumprimento a um mandado de prisão temporária contra ele.

"O homem foi encaminhado à unidade policial, onde ficou à disposição da Justiça", disse a SSP. O caso foi registrado como captura de procurado na 8° DDM (São Mateus).


