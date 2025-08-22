DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

Economia

Taxas de juros têm leve queda, em sintonia com dólar, antes de Powell

A liquidez ainda é fraca e investidores estão à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, Jerome Powell, no simpósio de política monetária de Jackson Hole, às 11h

22/08/2025 | 09:57
FOTO: Agência Brasil
FOTO: Agência Brasil


Na esteira do dólar e rendimentos dos Treasuries longos, os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 22, após a alta da véspera. Mas a liquidez ainda é fraca e investidores estão à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, Jerome Powell, no simpósio de política monetária de Jackson Hole, às 11h.

Às 9h29 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 14,055%, de 14,086% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,370%, de 13,425%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,720%, de 13,769% no ajuste de quinta-feira, 21.


