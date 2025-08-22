Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 22 de agosto de 2025

Enamed

‘Na região, 256 alunos de medicina farão a prova obrigatória do MEC’ (Setecidades, ontem). Se for olhar a safra de médicos que está se formando e alguns antigos ainda na ativa é desanimador. Os jovens têm dificuldades em dar diagnóstico. Os recém-formados, porque faltam experiência e estudo; e os antigos, porque deixaram de estudar. Muitos já recorrem ao Google. É possível ver essas falhas nos caríssimos convênios que pagamos, cujos médicos, além de não terem interesse na vida do cidadão, estão ali por vaidade. Muitos não sabem olhar uma radiografia e só querem ver o laudo. Para piorar, o médico que estudou para ser especialista em mão, não entende de braço. Que falta faz o médico clínico-geral, que conhecia o paciente e sabia encaminhá-lo a um especialista. Se na rede privada estamos assim, imagine o que acontece na rede pública. O que mais revolta, além de consultas inócuas, é a falta de investimento na prevenção, levando ao aumento dos custos dos planos de saúde. Dói na alma quando alguém perde a vida por negligência, imperícia e imprudência de tantos médicos, além do desconhecimento. Hipócrates deve estar se revirando no caixão.

Izabel Avallone - Capital





Memória

Tem certas coisas que diariamente passam pelos nossos olhos, mas só damos a devida importância quando nos faltam. É o caso da coluna Memória do jornalista e memorialista Ademir Medici, que, por gozar de suas mais do que merecidas férias, deixou de ser publicada. Volta logo, Ademir.

Vanderlei Retondo - Santo André





Bolsonaros

‘Polícia indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação’ (Política, ontem). A família Bolsonaro segue em completa decomposição ética, moral e institucional. Na quarta-feira, novo capítulo de horrores dos golpistas, no qual a PF (Polícia Federal) indicia o ex-presidente e seu filho deputado, também traidor da Pátria, Eduardo Bolsonaro, por tentativa de interferir no julgamento da ação penal do golpe, no STF (Supremo Tribunal Federal). Provas foram obtidas no celular de Jair Bolsonaro. Como resultado de busca e apreensão, a PF encontrou na casa do ex-presidente uma minuta endereçada ao presidente Javier Milei de pedido de asilo político na Argentina. Ou seja, Bolsonaro desejava fugir para o País vizinho. Além de documentos que constatam que Michelle Bolsonaro enviou R$ 2 milhões para a mulher de Eduardo, fugitivo nos EUA. Não bastasse essa história de lesa-pátria, o ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a PF a fazer busca e apreensão contra o pastor Silas Malafaia – que, por causa de sua mediocridade como pastor, nem o inferno aceitaria – que chegava ao Galeão, de voo de Lisboa. Ele teve confiscado seu passaporte e não poderá deixar o País. No celular de Malafaia foram encontrados diálogos com Bolsonaro, nos quais o pastor sugere manifestações de rua para pressionar políticos e o Judiciário em busca de anistia visando favorecer Bolsonaro. No repertório de Malafaia, como amplamente vem divulgando a imprensa, assim como faz Eduardo, somente palavras de baixo calão. Ou seja, esse que prega a palavra de Deus, pelo jeito em vão, também é movido sem escrúpulo algum. Que miséria.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)





São Bernardo, 472 anos – 1

‘Com farda, Jessica Cormick conduz festa de aniversário’ (Primeira Página, ontem). Grande mulher, mas ainda cercada de más influências!

Paulo Chuchu - São Bernardo





São Bernardo, 472 anos – 2

‘São Bernardo encerra aniversário com 50 mil em show no Paço’ (Setecidades, ontem). Gostei muito do show, mas achei que teve muita desorganização. Muitas PcDs (Pessoas com Deficiência) não conseguiram entrar na área que estava reservada para nós, porque muitas pessoas que não tinham deficiência entraram lá. Teve briga, muita gente desmaiando, passando mal, gente querendo pular a grade. No próximo show, tentem se organizar mais para que isso não aconteça. Fui ao show do Falamansa na Festa Junina e foi super tranquilo; esse, não tanto.

Priscila Pina - do Facebook