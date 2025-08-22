Sol predomina e termômetros passam dos 30°C no Grande ABC

O tempo segue firme no Grande ABC nesta sexta-feira (22), com sol predominante e temperaturas elevadas em todas as cidades da região, de acordo com previsão do Climatempo. A mínima registrada ao amanhecer foi de 16°C e, ao longo do dia, os termômetros devem se aproximar dos 30°C em grande parte dos municípios.



Em Santo André, a máxima prevista é de 30°C, com sol e aumento de nuvens à tarde, mas sem chance de chuva. Já em São Bernardo, o dia será ainda mais quente, com máxima de 31°C. O cenário se repete em São Caetano e Diadema, que também terão 31°C como temperatura máxima.



Em Mauá, o sol deve predominar durante todo o dia, sem nuvens no céu e máxima de 30°C. Nas cidades mais próximas à Serra do Mar, como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, os termômetros devem alcançar 29°C, também sob tempo firme e sem registro de precipitação.



A previsão indica uma sexta-feira típica de final de inverno, marcada por calor durante a tarde e noites mais amenas.