DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 22 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Proposta

ECA digital: pais de influencers ‘mirins’ da região comentam PL

Proposta aprovada na Câmara quer prevenir crimes e abusos virtuais; ex-secretário nacional dos Direitos da Criança alerta para os riscos da exposição

Tatiane Pamboukian
 Thainá Lana
22/08/2025 | 09:08
Compartilhar notícia
FOTO: Denis Maciel/DGABC
FOTO: Denis Maciel/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira (20), em votação simbólica, o PL (Projeto de Lei) 2628/2022. A proposta, que está sendo chamada de ECA Digital, estabelece regras para proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes na internet. Pais de influenciadores do Grande ABC comentam o projeto e compartilham como lidam com a exposição dos filhos nas redes sociais. 

A terapeuta Francisca Aparecida Ribeiro, 41 anos, e o aposentado José Vieira de Alencar Filho, 59, pais da estudante Emily Alencar, 16, apoiam o sonho da filha de se tornar uma cantora famosa. De São Bernardo, Emily divulga seu trabalho pela internet e já conta com mais de 8.000 seguidores no Instagram, rede social monitorada pela mãe. Apesar de não considerar necessárias regras rígidas para limitar a atuação de jovens no ambiente digital, Francisca acredita ser fundamental acompanhar de perto para proteger a filha.

“Sempre monitoro as redes sociais dela, inclusive, sou eu quem responde às mensagens e verifico o que ela vai postar nos stories. Sei que não posso protegê-la 100%, mas não concordo em proibir o que a faz feliz”, avalia Francisca.

Emily conta que gosta desta exposição e de sua presença no ambiente on-line. “Faço shows presenciais, inclusive, me apresentei na quarta-feira (20), aniversário da cidade, em evento na Fábrica de Cultura. Mas também gosto de fazer lives na internet, postar vídeos cantando e divulgar meu dia a dia nos stories. As redes sociais hoje oferecem muitas possibilidades e abrem muitas portas”, conta. 

De Ribeirão Pires, os pais de Lucas Bastos, 15, vice-campeão do Master Chef Junior de 2023, a contadora Patricia Bastos das Silva, 47, e o técnico em eletrônica Fabio Martins dos Santos, 42, também monitoram as redes do filho, mas acreditam que um controle da Justiça e das plataformas vai se somar ao deles. “Toda ajuda é válida, porque nem sempre estamos por perto para acompanhar tudo ou perceber o que pode acontecer. É importante interferir e limitar porque as pessoas não misturam as coisas e vão além do que podem”. Lucas começou com 12 anos e hoje tem 9.000 seguidores no Instagram. 

Para o ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Bernardo, Ariel de Castro Alves, o PL é um passo fundamental, mas muitas outras medidas precisarão ocorrer, como a própria classificação indicativa dos conteúdos da internet. 

“A legislação, se sancionada, pode ajudar a proteger os jovens em diferentes vertentes, como combate ao trabalho infantil, limitação de conteúdos e exposição extrema. A grande questão é que os jovens estão o tempo todo conversando com estranhos, pessoas que se passam por crianças, mas muitas vezes são adultos e até mesmo pedófilos. São muitos os perigos, é necessário criar uma proteção digital, até mesmo de alguns pais, que usam os filhos para lucrar”, finaliza o advogado.

LEIA TAMBÉM:

Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça, diz Motta


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.