Integração das forças de segurança é tema de encontro em Santo André

A integração das forças policiais no Grande ABC foi tema de encontro em Santo André, o qual contou com a presença do prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), do secretário adjunto de Obras do município, Juninho Araújo, do delegado seccional de Santo André, Marcelo Francisco Augusto Dias, entre outras autoridades policiais e políticas.

A reunião teve como foco o fortalecimento do trabalho integrado entre os municípios e as corporações. Entre os temas debatidos ganharam destaque as estratégias conjuntas de combate à criminalidade, como o uso de inteligência, aumento da presença ostensiva nas ruas e ações de aproximação com as comunidades.

Durante o encontro, a in-tegração entre as administrações municipais e a Polícia Civil foi apontada como um dos pilares para garantir respostas mais rápidas e eficazes diante dos desafios enfrentados no dia a dia da segurança. “Nosso compromisso vai além do combate à criminalidade. Estamos aqui para garantir que cada cidadão possa viver e circular com tranquilidade em sua própria cidade. Segurança é acolher e estar próximo das pessoas”, pontuou Dias.

Juninho Araújo destacou que a segurança está ligada ao trabalho conjunto de diferentes áreas da gestão. “Quando falamos em segurança, falamos em ruas iluminadas, espaços públicos cuidados, bairros bem estruturados e na presença constante do poder público ao lado da comunidade. Esse encontro mostra que não estamos sozinhos.”

Akira afirmou que segurança é direito de cada família que deseja viver com paz e dignidade. “Esse é o nosso compromisso: cuidar das pessoas de perto e garantir que Rio Grande da Serra seja um lugar onde todos possam viver com esperança e segurança.”

LEIA TAMBÉM:

Na volta de Brasília, Gilvan garante início de obras da UBS Centro na sexta-feira (22)