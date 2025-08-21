Câmara de São Caetano tem detector de metais em acesso a plenário

A Câmara de São Caetano gradativamente tem levado a cabo seu plano de estruturar medidas de segurança no prédio do Legislativo. No acesso ao plenário está em funcionamento um detector de metais. O equipamento se integra a outras medidas de controle de acesso à área onde acontecem as sessões.

Na terça-feira (19), primeiro dia de funcionamento do aparelho que custou R$ 16.940, um guarda-civil armado observava quem por ali passava. A cada sinal sonoro, determinava-se que objetos de metal fossem colocados em um cesto para verificação visual.

O detector de metal é mais uma medida para se controlar o acesso. Após passar pelo equipamento o visitante precisa realizar o cadastro na recepção com nome e número de documento, se for a primeira vez, ainda é feita a coleta da biometria facial, usada posteriomente para liberar as catracas.

A instalação do equipamento começou a ser estudada ainda no primeiro semestre após movimentos populares e militantes de partidos de esquerda tomarem a galeria para protestar contra os vereadores.

Em clima tenso, com brigas verbais entre parlamentares e manifestantes, e intervenção de agentes da Guarda Civil Municipal que por vezes precisaram esvaziar o espaço, o temor de alguém pudesse atentar contra os detentores de mandato tomou conta e a pressão para reforçar a segurança no plenário ganhou corpo.

O equipamento se integrará a outra barreira física que em breve será instalada. “Vamos colocar vidros para dividir a plateia dos vereadores. Alguém pode pular ali (no plenário) e agredi-los”, afirmou, em 20 de junho, o presidente do Legislativo, Carlos Humberto Seraphim (PL).

A implementação da barreira não é novidade no Grande ABC. As Câmaras de São Bernardo e Mauá contam com o dispositivo de segurança.

A nova barreira, segundo a assessoria do Legislativo são-caetanense, não tem data para ser instalada, mas segue nos planos. “Trata-se de uma intervenção com maior complexidade estrutural, que está em fase de contratação de projeto específico, que contará com a devida responsabilidade técnica”, respondeu o setor de comunicação da Casa ao Diário.

CONTROVÉRSIAS

O vereador Caio Salgado (PL) apoia a instalação do detector de metais, mas é contrário ao vidro de separação.

“A implementação do detector de metal é importante. Eu apoio, pois garantirá mais segurança para todos que frequentam a Casa de Leis. Com relação ao vidro, acho desnecessário. Pode acontecer um distanciamento da população, o que não seria bom para discussão de melhorias das políticas públicas”, disse liberal.

Bruna Biondi (Psol) não comentou sobre o detector, mas opinou sobre a divisória. “Acredito que essa medida servirá apenas para afastar mais ainda a participação popular da nossa Casa, que já é tão ausente e comumente reprimida.”

Outro parlamentar ouvido pelo Diário foi Jander Lira (PSB). “Esta medida da presidência foi em decorrência dos fatos passados de militantes políticos inviabilizando as sessões. Aqui é a casa do povo. Portanto, cabe o respeito de todos. Impedir o funcionamento do Legislativo é prática antidemocrática e autoritária”.