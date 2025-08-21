São Bernardo dá início à ação para ampliar regularização fundiária; entenda

Nesta quinta-feira (21), Dia Nacional da Habitação, a Prefeitura de São Bernardo deu início à Caravana da Regularização Fundiária, iniciativa que amplia o alcance das políticas públicas para o setor. Moradores do Jardim Ana Faletti e Parque Bandeirantes, na região do Grande Alvarenga, foram os primeiros contemplados com a ação, que leva aos bairros orientações sobre serviços, a possibilidade de atualização cadastral junto à Secretaria de Habitação, bem como a entrega de escrituras para áreas já regularizadas.

“A Caravana da Regularização é parte de uma estratégia da nossa equipe para facilitar a vida do morador que reside em regiões mais distantes e indicadas pelo Programa Habitacional de Interesse Social, para que possa ter acesso à documentação regularizada de seu imóvel. Isso significa, na prática, um passo importante na realização do sonho de muitas famílias, de ter a prioridade de suas casas assegurada”, explicou Frida Waidergon, secretária de Habitação de São Bernardo.

Amábile de Oliveira Cordeiro, 61 anos, mora há 45 anos no Parque Bandeirantes com o marido, José Paulo Cordeiro, 59 anos, e dois filhos. Há alguns anos, o casal tentou obter, na Prefeitura, a documentação que garante a propriedade do terreno onde moram. Esta é uma etapa necessária para que o morador inicie processo para regularização da titularidade de sua casa junto ao Cartório de Registro de Imóveis da cidade.

“Recebemos o convite em nossa caixinha de Correio com a lista dos documentos que a gente precisava trazer. A equipe analisou tudo. A gente chegou e viu que é uma coisa séria. Agora acho que vai dar certo. Pra gente significa bastante. É uma coisa nossa e traz mais segurança”, disse Amábile.

LEIA TAMBÉM:

PM deflagra operação contra roubo e furto em São Bernardo e São Caetano



REGULARIZAÇÃO NOS BAIRROS

A Prefeitura de São Bernardo equipou unidade móvel para levar serviços e orientações gratuitas a regiões mais afastadas do Rudge Ramos, onde está situada a Secretaria de Habitação. Às quintas e sextas-feiras, das 9h às 16h, equipe técnica especializada percorrerá bairros previamente estabelecidos. A iniciativa foi lançada no dia 9 de agosto, durante o Dia “D” da Regularização Fundiária, no Cenforpe (Centro de Formação de Profissionais da Educação).

Os moradores dessas áreas recebem, em suas casas, o convite da Prefeitura para comparecer à Caravana da Regularização Fundiária, para atualização cadastral ou retirada das escrituras – para os loteamentos já contempladas.

Nesta primeira fase do programa, entre os dias 21 e 22 de agosto, a equipe estará na Estrada dos Alvarenga, próximo da Praça-Parque Ermelindo Tognato. Na próxima semana, a Caravana estará no Batistini (28) e no Jardim Detroit (29).