Programa Obra Fácil reduz prazos de autorizações para a construção em Santo André

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), lançou nesta quinta-feira (21) o programa Obra Fácil, que visa simplificar a legislação para licenciamentos urbanísticos e agilizar os procedimentos nas práticas construtivas.

Com a simplificação dos processos, empreendimentos e obras de atividades de necessidade básica, como centros médicos e hospitalares e templos religiosos, terão o prazo de análise e emissão de despachos reduzido de 30 para 15 dias.

“A Prefeitura não tem que entrar em certas negociações que estavam atrapalhando os processo. Além da redução de tempo, com essa legislação que estamos fazendo, somente nos anos de 2025 e 2026, serão 39 mil toneladas de resíduos a menos de resíduos da construção que iriam parar nos aterros sanitários”, destacou o prefeito.