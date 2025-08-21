Programa Obra Fácil reduz prazos de autorizações para a construção em Santo André

Alvarás e licenciamentos serão simplificados e agilizados com novas regras apresentadas pelo Prefeito Gilvan Ferreira; obras de serviços essenciais terão análise e emissão de despachos em 15 dias
O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), lançou nesta quinta-feira (21) o programa Obra Fácil, que visa simplificar a legislação para licenciamentos urbanísticos e agilizar os procedimentos nas práticas construtivas.
Com a simplificação dos processos, empreendimentos e obras de atividades de necessidade básica, como centros médicos e hospitalares e templos religiosos, terão o prazo de análise e emissão de despachos reduzido de 30 para 15 dias.
“A Prefeitura não tem que entrar em certas negociações que estavam atrapalhando os processo. Além da redução de tempo, com essa legislação que estamos fazendo, somente nos anos de 2025 e 2026, serão 39 mil toneladas de resíduos a menos de resíduos da construção que iriam parar nos aterros sanitários”, destacou o prefeito.
O evento contou também com a participação da vice-prefeita Silvana Medeiros, do presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira, e da secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marília Camargo.
