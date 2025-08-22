Veja o obituário do Grande ABC deste dia 22 de agosto de 2025

Saed Hanna El Khoury (*)

(El Kfeir, Líbano, 16-5-1927 – São Bernardo, 19-8-2025)

O empresário Saed Hanna El Khoury inscreve seu nome no setor econômico de São Bernardo quando criou a primeira galeria comercial do Município, juntamente com o Centro Comercial Cury, na Rua Marechal Deodoro.

Corriam os anos 60 e São Bernardo estava ganhando o seu primeiro shopping-center, o Shopping do Coração – coração que inspirou a campanha eleitoral de Aldino Pinotti, que o levou pela segunda vez a ser prefeito da cidade.

Os dois empreendimentos, ao lado do Estádio Ítalo Setti, ocuparam espaço de antiga fábrica de móveis da família Pelosini, onde também existiu um salão para festas, principal espaço do encontro da sociedade local entre os anos 40 e 50. Foi no salão Pelosini que Lauro Gomes tomou posse pela primeira vez como prefeito, em 1952.

Sr. Khoury foi proprietário de várias outras empresas em São Bernardo.

Filho de Hanna e Milia Abrahã, Saed Khoury foi casado, em primeiras núpcias, com Vera Pelosini Vicentini, com quem teve o filho João Carlos Cury Andery. Ele parte aos 98 anos. Deixa a esposa Izabel Urbano Khoury, o filho João Carlos e a nora Cris Dotto Cury. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

(*) Colaborou: Junior Cheid.

Crédito da foto 1 – Álbum familiar

SAED KHOURY. História de vida e empresarial em São Bernardo

SANTO ANDRÉ

Carmem Waldete Sant’Anna, 89. Natural de Jaboticabal (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

José Miranda Porto, 85. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Raquel de Paiva, 78. Natural de Cambé (Paraná). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Holanda Xavier da Silva, 77. Natural de Pacajus (Ceará). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

José Eduardo da Silva, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Patrícia de Freitas Guirado, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Emília, em São Paulo, Capital. Dia 17. Memorial Phoenix.

Rosimary Teodoro de Assis, 54. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Autônoma. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Ferreira da Cruz, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Manobrista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Corrêa da Silva, 34. Demais informações ignoradas. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Alcides Monreal, 87. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

MAUÁ

Maria Barboza da Silva, 56. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Jardim Zaira, em Mauá. Técnica de enfermagem. Dia 17, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Sérgio Vieira, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Lucila de Oliveira Souza Ortiz, 82. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

José Damásio Cordeiro, 72. Natural de Araraquara (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.