Setecidades Titulo Polícia Civil

Homem é preso em Diadema por tentativa de roubo a caminhoneiro que terminou em morte

Prisão temporária foi decretada após investigação apontar envolvimento em tentativa de assalto, acidente com vítima fatal e roubo de motocicleta

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 16:45
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Civil prendeu, em Diadema, nesta semana, um homem suspeito de participar de uma tentativa de roubo a um caminhoneiro que terminou em acidente fatal e em outro crime de roubo. O caso começou em 15 de agosto e ganhou repercussão devido às circunstâncias da ocorrência.

De acordo com a investigação conduzida pelo 2º Distrito Policial de Diadema, dois homens em uma motocicleta tentaram assaltar um caminhoneiro. Para se defender, a vítima lançou o veículo contra os criminosos, que caíram na via. Em seguida, o caminhão colidiu frontalmente com outra moto, ocupada por um casal: o condutor morreu no local e a passageira foi socorrida a um hospital da região.

Após o acidente, os assaltantes renderam um terceiro motociclista que havia parado para prestar socorro e roubaram sua moto. O veículo foi abandonado pouco depois nas imediações do Hospital Estadual do Serraria. Na ocasião, o caminhoneiro chegou a ser preso em flagrante por homicídio, mas as investigações seguiram para esclarecer a participação dos assaltantes.

As diligências levaram à identificação de outro homem, que havia dado entrada em um hospital com ferimentos compatíveis com o acidente. A versão apresentada por ele, de que teria caído de bicicleta, foi descartada após a polícia simular o trajeto do crime. Com antecedentes por roubo, ele teve a prisão temporária decretada, além de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático cumpridos.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para localizar o segundo envolvido na ação criminosa.

“Mais um trabalho de investigação e de inteligência que resultou na identificação e prisão de um dos autores da tentativa de roubo ao caminhão e do roubo consumado de uma motocicleta cujo proprietário havia parado no local para prestar socorro. Por fim, saliento que o segundo autor de tais crimes foi identificado e sua Prisão Temporária decretada pela justiça”, disse Eduardo Castanheira Delegado Seccional de Diadema.


