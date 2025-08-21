Presidente do Talleres critica postura do Corinthians por dívida com Garro

A pendência que o Corinthians tem com o Talleres, referente à contratação do meia Rodrigo Garro, vem deixando a relação entre as duas diretorias cada vez mais tensa. Andrés Fassi, presidente do clube argentino, fez duras críticas ao time brasileiro por causa do não pagamento da dívida.

Em entrevista ao Uol, o dirigente condenou a postura da cúpula corintiana e defendeu que o Corinthians seja rebaixado para a segunda divisão como punição pela inadimplência.

"Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando dois anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália. O "espertinho" que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão", afirmou o mandatário argentino.

Ele criticou ainda o fato de o Corinthians ter esse tipo de comando. "É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário", completou Andrés Fassi.

O Talleres cobra US$ 5 milhões (algo em torno de R$ 27 milhões) referente ao valor da negociação, que seria quitada de forma parcelada. O caso está sendo analisado pela CAS (Corte Arbitral do Esporte).

O clube paulista já enfrenta um transfer ban da Fifa por uma outra dívida, no valor de R$ 33 milhões, referente ao zagueiro Félix Torres, que veio do Santos Laguna, do México.

Fassi comentou ainda que não cogita nenhum tipo de acerto, mesmo após a decisão da CAS. "Não há negociação. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Talleres. Confiamos e fomos decepcionados", disse o presidente.