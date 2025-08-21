DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Iniciativas

Projeto para a juventude de Diadema concorre a verba federal

Segundo o edital, serão selecionados 30 entes federativos para receber apoio financeiro

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 12:00
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Diadema é o único do município do Grande ABC a concorrer em seleção do governo federal que destinará até R$ 1 milhão para iniciativas voltadas para a juventude. Segundo o edital, serão selecionados 30 entes federativos (municípios, estados ou Distrito Federal) para receber apoio financeiro para a estruturação e o fortalecimento de políticas públicas.

Segundo a proposta, elaborada pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude, Diadema poderá receber R$ 500 mil por ano, durante dois anos, para implementar uma Estação Juventude no Centro Cultural Eldorado, que atenderá de 1.500 a 3.000 jovens por ano. As atividades previstas são oficinas de programação básica, desenvolvimento de games, produção cultural, arteterapia, teatro, espaço para cursinho popular pré-vestibular, judô, capoeira, break dance, percurso, rima e podcast.

A iniciativa íntegra a estratégia da Prefeitura de ampliar o acesso de jovens de 15 a 29 anos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, a direitos e oportunidades. A previsão é que o resultado do edital seja divulgado na próxima segunda-feira (25).


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.