Projeto para a juventude de Diadema concorre a verba federal

Diadema é o único do município do Grande ABC a concorrer em seleção do governo federal que destinará até R$ 1 milhão para iniciativas voltadas para a juventude. Segundo o edital, serão selecionados 30 entes federativos (municípios, estados ou Distrito Federal) para receber apoio financeiro para a estruturação e o fortalecimento de políticas públicas.

Segundo a proposta, elaborada pela Coordenadoria de Políticas para a Juventude, Diadema poderá receber R$ 500 mil por ano, durante dois anos, para implementar uma Estação Juventude no Centro Cultural Eldorado, que atenderá de 1.500 a 3.000 jovens por ano. As atividades previstas são oficinas de programação básica, desenvolvimento de games, produção cultural, arteterapia, teatro, espaço para cursinho popular pré-vestibular, judô, capoeira, break dance, percurso, rima e podcast.

A iniciativa íntegra a estratégia da Prefeitura de ampliar o acesso de jovens de 15 a 29 anos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, a direitos e oportunidades. A previsão é que o resultado do edital seja divulgado na próxima segunda-feira (25).