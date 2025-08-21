DGABC
Internacional Titulo Conflito

Trump faz nova publicação sobre guerra entre Rússia e Ucrânia com críticas a Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (21) que é "muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar um país de invasores"

21/08/2025 | 10:59
FOTO: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian
FOTO: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (21) que é "muito difícil, se não impossível, vencer uma guerra sem atacar um país de invasores". Ele ainda comparou um conflito com uma partida esportiva: "é como um grande time no esporte que tem uma defesa fantástica, mas não tem permissão para jogar no ataque. Não há chance de ganhar!"

Em publicação na Truth Social, Trump relacionou sua fala ao conflito entre Rússia e Ucrânia. "O desonesto e grosseiramente incompetente Joe Biden não deixaria a Ucrânia LUTAR DE VOLTA, apenas DEFENDER. Como isso funcionou?", questionou.

O republicano voltou a afirmar que a guerra nunca aconteceria se ele fosse presidente, à época. "Temos interessantes pela frente!!!", concluiu.

