Veja a charge do 'Diário' para o dia 21 de agosto de 2025

Em outubro, estudantes de medicina de todo o País vão realizar o Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) - expectativa é que 42 mil participem da primeira edição. Criada em abril, a prova será aplicada anualmente e busca mensurar o desempenho dos formandos. No Grande ABC, 256 alunos vão realizar o exame, sendo 129 da FMABC (Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC) e 127 da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). A Uninove, que possui campus em São Bernardo, não informou os dados.

