Livros livres

Vi, dia desses, num desses programas que mostram costumes e tradições singulares de países vários, uma prática que me chamou a atenção. Num país distante – não me perguntem qual, pois infelizmente não lembro – chás de bebês têm um detalhezinho diferente daquele que conhecemos e praticamos aqui no Brasil. As pessoas convidadas que comparecem ao chá dão de presente para o bebê que está para nascer e para os pais – adivinhem o quê? Livros! Isso mesmo: os convidados dão livros de presente, livros que representaram muito na vida de quem os está dando, aqueles considerados os melhores e mais importantes, e que poderão acrescentar algo à vida da criança que está chegando. Não é fantástico?

Ao invés de levar apenas um pacote de fraldas, uma roupa, um brinquedo – que serão consumidos rapidamente – dá-se um presente para a vida inteira.

No Brasil, um grupo de pessoas reúne livros – pede doação, recolhe-os aqui e acolá – e junta obras de vários gêneros para sair à rua, de madrugada, e distribuir àqueles que trabalham à noite ou moram na rua.

Aqui em Santa Catarina, troca-se lixo por livros: os alunos das escolas públicas de algumas cidades recolhem o lixo reciclável, levam-no para a escola, que os vende para usar o dinheiro em benfeitorias nos estabelecimentos. As crianças que levam o lixo recebem, em troca, livros que são impressos por uma empresa patrocinadora, através da Lei Rouanet, livros adequados às idades dos estudantes, diga-se de passagem.

São ideias geniais para incentivar a leitura, começar a formação de novos leitores e, consequentemente, tornar mais fácil o acesso ao conhecimento e à viagem nas asas da fantasia e da imaginação. Eu ousaria sonhar mais, espichar essas boas ideias, apanhando crianças nas periferias das nossas cidades, das áreas mais carentes, onde nem as escolas têm bibliotecas, para levá-las a conhecer e frequentar uma verdadeira biblioteca. É certo que seria muito melhor levar a biblioteca até elas, e já fiz isso – levei livros meus, do meu acervo particular e também os muitos livros infantis e infantojuvenis e os didáticos das minhas filhas que já cresceram, – para iniciar bibliotecas em escolas do interior, onde elas não existiam.

Mas enquanto as bibliotecas não são realidade em todos os lugares onde há crianças estudando, há a necessidade de que alguns de nós leve essas crianças até onde existam livros para que elas possam usufruir deles. Ou então, melhor ainda, que levemos os livros até elas.

As ideias são muito boas, tanto a de doarmos os livros que temos em casa e que ninguém abre, para iniciar uma biblioteca numa escola que não a tem, como levar as crianças que não têm acesso aos livros até onde eles estão. O que é preciso para melhorá-las, é colocá-las em execução, como aquele pessoal pioneiro, que de dia pede livros a quem quiser doá-los e de madrugada os leva para aquelas pessoas que trabalham à noite ou que vivem nas ruas.

Luiz Carlos Amorim é escritor, editor e revisor.