Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 21 de agosto de 2025

Aniversário de S.Bernardo

‘Uma história de 472 anos que inspira o futuro’ (Especial, ontem). Obras e coisas sempre têm que ter – e sem roubalheira ou desvio. Moro em frente a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e não está assim às mil maravilhas não.

Eduardo Romano Bonato - do Instagram





Opinião

Sou assídua colabora desse jornal para o bem e para o mal. Admiro um jornal que respeita a opinião dos leitores e ao me manifestar sempre acredito que vivo em um País livre, ainda. Não sou filiada a nenhum partido, tampouco dependo do dinheiro do governo para viver. Portanto, meu papel de cidadã é fiscalizar e apontar erros e acertos, afinal pago o salário dessas pessoas que quando candidatas prometem o mundo, depois de eleitas entregam o inferno. Basta relembrar o rombo no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Segundo o Sr. A.Marcon, eu usei sim a palavra soberania colada na boca de pessoas que sequer sabem o seu significado (Leitores, dia 19). Palavra essa usada por seu marqueteiro, que lhe deu um pouco de sobrevida. Todos sabem que Lula é o principal culpado pelo tarifaço, há pesquisas indicando essa culpa. Portanto, a destruição de uma amizade de mais de 200 anos deve-se a Lula por defender a sua ideologia, ao escolher o palanque, pois seu objetivo é eleitoreiro, assim como seu discurso. Acredite quem quiser. Se o demiurgo que governa este País fosse um estadista, deixaria de falar para sua bolha e se comportaria como tal. São pensamentos como os do senhor que fazem o Brasil ser o quintal dos EUA, basta ver nossa educação, saúde e segurança, para não me alongar muito. Agradeço e elogio a conduta do jornal por praticar a verdadeira democracia.

Izabel Avallone - Capital





Lula

‘Em vídeo a Trump, Lula planta uva e afirma semear comida e não ódio’ (Política, dia 18). Mas que fofo! O líder de um partido que sempre semeou a discórdia, a divisão, a corrupção e o ódio, agora quer posar de bonzinho. Lembro ao descondenado que não é uva que você deveria estar plantando e sim cana, muito mais apropriada ao teu paladar e ao teu futuro.





Vanderlei Retondo - Santo André





Reflexão

‘A vida em promoção’ (Opinião, ontem). Esse artigo do Diário nos convida a uma reflexão. Nós não somos e jamais seremos perfeitos, porém, todos os dias precisamos lutar e não guerrear. Lutamos para nos alimentar de esperança, resiliência, gratidão, reconhecimento e fé. Fé no dono da vida por estarmos vivos e atentos a todos e a tudo. Precisamos ter a consciência de que todos nós – sem exceção – somos feitos de liberdades e limites, liberdades por vivermos, sem exageros, a grandeza dessa vida e limites para saber que tudo na vida tem seus ensinamentos para nos fazer crescer e, com isso, fortalecer nosso eu.

Cecél Garcia - Santo André