DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Editorial Titulo Editorial

Olhar ao Grande ABC

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 09:54
Compartilhar notícia
FOTO: DGABC
FOTO: DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 É preciso corrigir com urgência a falta de atenção das autoridades nacionais com o Grande ABC no que diz respeito ao enfrentamento dos efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O anúncio de medidas pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), ontem, representou avanço, mas falhou com as sete cidades. A região, historicamente ligada à indústria, concentra cadeias produtivas fortemente dependentes do comércio exterior. É o caso da defesa. Empresas locais, que já enfrentam concorrência acirrada, podem ver seus projetos de expansão comprometidos se não houver políticas que contemplem suas especificidades. 

A capacidade de produção e a manutenção de empregos de grandes exportadoras regionais estão ameaçadas. A experiência da CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) ilustra os efeitos imediatos das sobretaxas. Com planos de investir em Ribeirão Pires e ampliar postos de trabalho, a empresa reviu seu plano após a imposição de tarifas de 50%. O risco de transferir parte da produção para os Estados Unidos acende alerta sobre a necessidade de resposta rápida. O setor bélico, além de estratégico, gera postos de qualidade e movimenta fornecedores locais. Se medidas compensatórias não alcançarem os empreendimentos locais, a região pode perder espaço competitivo e capacidade de inovação.

Seria um desastre anunciado, contra o qual todas as lideranças políticas e econômicas devem se insurgir. Nesse cenário, cabe a Alckmin, que acumula funções de articulação política e liderança industrial e já foi governador paulista, assegurar que as ações em tramitação no Congresso incluam demandas regionais. Linhas de crédito, estímulos tributários e apoio à exportação devem chegar às fábricas instaladas no Grande ABC, sob pena de comprometer investimentos relevantes. Ao direcionar políticas que mitiguem os impactos do tarifaço, o governo fortalece não apenas as exportações, mas também a economia de uma região que segue desempenhando papel central no desenvolvimento nacional.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.