Olhar ao Grande ABC

É preciso corrigir com urgência a falta de atenção das autoridades nacionais com o Grande ABC no que diz respeito ao enfrentamento dos efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O anúncio de medidas pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), ontem, representou avanço, mas falhou com as sete cidades. A região, historicamente ligada à indústria, concentra cadeias produtivas fortemente dependentes do comércio exterior. É o caso da defesa. Empresas locais, que já enfrentam concorrência acirrada, podem ver seus projetos de expansão comprometidos se não houver políticas que contemplem suas especificidades.

A capacidade de produção e a manutenção de empregos de grandes exportadoras regionais estão ameaçadas. A experiência da CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) ilustra os efeitos imediatos das sobretaxas. Com planos de investir em Ribeirão Pires e ampliar postos de trabalho, a empresa reviu seu plano após a imposição de tarifas de 50%. O risco de transferir parte da produção para os Estados Unidos acende alerta sobre a necessidade de resposta rápida. O setor bélico, além de estratégico, gera postos de qualidade e movimenta fornecedores locais. Se medidas compensatórias não alcançarem os empreendimentos locais, a região pode perder espaço competitivo e capacidade de inovação.

Seria um desastre anunciado, contra o qual todas as lideranças políticas e econômicas devem se insurgir. Nesse cenário, cabe a Alckmin, que acumula funções de articulação política e liderança industrial e já foi governador paulista, assegurar que as ações em tramitação no Congresso incluam demandas regionais. Linhas de crédito, estímulos tributários e apoio à exportação devem chegar às fábricas instaladas no Grande ABC, sob pena de comprometer investimentos relevantes. Ao direcionar políticas que mitiguem os impactos do tarifaço, o governo fortalece não apenas as exportações, mas também a economia de uma região que segue desempenhando papel central no desenvolvimento nacional.