Nacional Titulo

Fábrica clandestina de fuzis é encontrada pela PM e PF no interior de SP; dois são presos

21/08/2025 | 09:41
Uma fábrica clandestina de fuzis foi encontrada durante uma operação da Polícia Federal e da Polícia Militar de São Paulo na noite desta quarta-feira, 20. Segundo a PM, dois homem foram abordados em dois veículos suspeitos de transportar armamentos. A polícia já tinha a denúncia e encontrou peças de fuzil dentro dos carros.

Questionados, eles informaram aos policiais que trabalhavam em uma espécie de fábrica de armas e levariam o armamento para fazer acabamento de pintura. A polícia foi até o imóvel e encontrou mais de 40 armas já prontas, em fase de acabamento. A fábrica, entretanto, ficava localizada na cidade vizinha de Santa Bárbara d'Oeste. Uma equipe se deslocou até o endereço e localizou diversos maquinários e "moldes" utilizados na fabricação dos armamentos.

Os dois homens foram presos e todo material encontrado foi apreendidos e enviado à sede da delegacia da Polícia Federal de Campinas, onde foi elaborado flagrante pelo crime de Fabricação de arma de fogo sem autorização.


