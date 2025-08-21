Inscrições de concurso são prorrogadas

A Seduc (Secretaria da Educação do Estado) prorrogou até o dia 28 as inscrições do processo seletivo simplificado para professores do ensino médio técnico. No total, são destinadas 5.000 vagas para São Paulo, sendo 258 para o Grande ABC. Inicialmente, o prazo era até o dia 11.

A aplicação das provas objetivas e discursivas será no dia 2 de novembro. O cadastro é on-line no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas). Podem concorrer profissionais com diplomas de cursos de bacharelado, tecnólogos e licenciados ou especialistas com experiência comprovada no mercado que queiram atuar como docentes nos cursos do itinerário de formação técnico e profissional no ano de 2026.

Segundo a Pasta, a contratação é por tempo determinado e a remuneração é de R$ 5.565,00 para carga de 40 horas semanais, com possibilidade de jornada proporcional. O edital completo está publicado no Diário Oficial do Estado.

Há oportunidades nos seis eixos de cursos ofertados nas escolas da rede estadual, como gestão e negócios (administração, logística e vendas), saúde (enfermagem e farmácia), tecnologia da informação (ciência de dados e desenvolvimento de sistemas e robótica), recursos naturais (agronegócio), turismo, hospitalidade e lazer (hospedagem) e controle e processos industriais (eletrônica).

