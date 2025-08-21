Estado doa 1.825 cobertores a cidades do Grande ABC

O Fundo Social de São Paulo doou 1.825 cobertores para os sete municípios do Grande ABC. No Estado, foram distribuídos 87 mil itens em 542 cidades. A iniciativa íntegra a Campanha do Agasalho, que teve início em 2 de junho.

Os itens foram destinados para os fundos sociais municipais e entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelas entidades. Em Mauá, por exemplo, os itens foram entregues as pessoas de baixa renda acompanhadas pelo CRAS (Centros de Referência de Assistência Social).

A distribuição de cobertores por cidade ficou da seguinte maneira: São Bernardo (300), Santo André (275), Diadema (275), Mauá (275), São Caetano (250), Ribeirão Pires (250) e Rio Grande da Serra (200).

Segundo o Fundo Social de São Paulo, a seleção das cidades contempladas seguiu critérios estratégicos e priorizou regiões que enfrentam quedas mais intensas de temperatura. Além dos cobertores, a iniciativa também distribuiu, aproximadamente, 40 caixas com itens de inverno, como roupas, calçados e acessórios. Até o momento, a Campanha do Agasalho já arrecadou mais de R$1 milhão em doações.

“O Fundo Social, em parceria com os municípios, atua com agilidade para que os cobertores e agasalhos cheguem rapidamente a quem mais precisa. Nosso compromisso é garantir que nenhuma pessoa em situação de vulnerabilidade enfrente o frio sem proteção”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

