Jeep renova o Commander e ainda reduz preços de venda

O Commader, primeiro modelo da Jeep totalmente desenvolvido e produzido no Brasil, está cheio de novidades para 2026

Do Diário do Grande ABC
21/08/2025 | 09:12
FOTO: André Henriques/DGABC
FOTO: André Henriques/DGABC


O Commader, primeiro modelo da Jeep totalmente desenvolvido e produzido no Brasil, está cheio de novidades para 2026. A marca, pertence ao grupo Stellantis, avançou nos quesitos conforto e segurança. E para tornar o carrão ainda mais atrativo, reviu os preços.

São cinco versões, partindo da Longitude T270, que custa R$ 220.990 (redução de R$ 19 mil em relação ao ano anterior), Limited T270 (R$ 246.990), Overland T270 (R$ 273.990), Overland 2.2 Turbodiesel (R$ 308.490), Blackhawk Hurricane (R$ 324.990). 

Líder entre os SUVs de sete lugares desde o seu lançamento, em 2021, o Commander já superou a marca de 70 mil unidades no País. 

Com design renovado, ainda mais recursos de tecnologia e segurança de última geração. A maior mudança no design desde o lançamento inclui um exclusivo conjunto óptico com faróis com assinatura em LED redesenhados, além de novas grades frontais, destacando as tradicionais sete fendas da Jeep. O modelo também ganhou novo para-choque dianteiro, deixando o Commander ainda mais imponente, enquanto a nova lanterna traseira com iluminação em LED contínua dá um toque a mais de sofisticação ao SUV. 

O visual é complementado, ainda, por novas rodas exclusivas em todas as versões, tornando carro ainda mais esportivo. 

