Marcelo Oliveira agiliza campus do IF em Mauá

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), esteve ontem no Ministério da Educação para tratar dos próximos passos da implementação do campus do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) na cidade. Na reunião foram discutidos temas essenciais, como a aquisição do imóvel que abrigará a unidade e a organização das audiências públicas. O prefeito destacou a importância de agilizar o processo para que o campus esteja em funcionamento já em fevereiro de 2026. Paralelamente, o IFSP Mauá dará início, na próxima semana, a uma série de audiências públicas para discutir de forma participativa o modelo pedagógico e estrutural do campus. A primeira será na próxima terça-feira (26), às 19h, no Teatro Municipal, e é aberta ao público. Com capacidade para atender até 800 alunos por ano, a unidade oferecerá cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho local.

BASTIDORES

Premonição?

Evangélica, a primeira-dama de São Bernardo, Zana Lima, postou quarta-feira (13) no Instagram texto enigmático: “No momento em que pensamos ter chegado ao fim, é justamente quando Deus começa algo real. O processo, por mais difícil que pareça, é o caminho que nos leva a viver o propósito d’Ele”. Premonição do que se avizinhava? No dia seguinte, a Polícia Federal deflagrou operação para investigar suposta corrupção no governo, o que levou a Justiça a afastar seu marido, o prefeito Marcelo Lima (Podemos), do cargo.

Dever cumprido

O vereador de Diadema Josa Queiroz vai passar, na próxima sexta-feira (22), o comando do diretório municipal do PT ao ex-vereador José Antônio da Silva, o Zé Antônio, que venceu o PED (Processo de Eleições Diretas), em 6 de julho, com 1.393 votos. “Estamos encerrando um ciclo à frente do PT de Diadema. É com muita gratidão, mas, principalmente, com o sentimento de que o dever foi cumprido, que nesta sexta-feira, eu, a executiva e toda direção atual estamos passando o bastão para uma nova direção”, afirmou. A agenda está marcada para as 18h30, no Sindicato dos Metalúrgicos-Regional Diadema.<EM>

Mulher na presidência

O Sindserv (Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos) de Mauá confirmou o nome de Maralisa Torres Dias como presidente, marcando um momento histórico: pela primeira vez desde sua fundação, em 1988, a entidade será presidida por uma mulher. Após o falecimento de Jesomar Lobo, em junho, a professora assumiu interinamente a presidência e, agora, passa a ocupar oficialmente o cargo.

De olho na Alesp

O vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubens Fernandes da Silva, o Rubão (Republicanos), está de olho na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e sonha em disputar a cadeira de deputado em 2026. Para colocar o projeto em prática, Rubão migrará para o Solidariedade. Sua ficha de filiação será abonada pelo deputado federal e presidente nacional do partido, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, em ato amanhã à noite, em um tradicional espaço de eventos da cidade. A ocasião servirá como termômetro para indicar se Rubão terá força suficiente de, em tese, medir forças com outro virtual candidato, o ex-prefeito e atual secretário de Saúde ribeirão-pirense, Clóvis Volpi, recém-filiado ao PSD.

Parabéns São Bernardo

O ministro do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), parabenizou ontem a população da cidade pelo aniversário de 472 anos. Sem citar o cenário turbulento pelo qual passa o município após operação da PF (Polícia Federal) que apura suposto desvio de recursos na Prefeitura, o petista afirmou que São Bernardo cresce a cada dia, graças ao valor maior que possui: “a sua gente”.