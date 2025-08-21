DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025

Política Titulo

Alckmin minimiza perda de valor de mercado dos bancos e elogia Dino

21/08/2025 | 07:47
Diário do Grande ABC


O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), minimizou a forte desvalorização das ações dos bancos decorrente da decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), de impedir a aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. "Vai passar, é um movimento efêmero e o mercado tem racionalidade", afirmou, em entrevista exibida pela GloboNews na noite desta quarta-feira, 20.

Alckmin disse que não é jurista para opinar sobre decisões judiciais, mas afirmou que Dino é um "grande jurista". O vice-presidente expressou solidariedade ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes diante das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos.

Ainda sobre a crise com o governo americano, Alckmin afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "quando o quadro estiver mais claro".


