Quanto custa viajar para esquiar no Chile e na Argentina em 2025

Com a temporada de inverno em pleno andamento no hemisfério sul, brasileiros ainda têm tempo de aproveitar as estações de esqui da América do Sul. A alta do dólar, que permanece acima de R$ 5, tem levado viajantes a buscar destinos mais próximos, especialmente Chile e Argentina, segundo a Civitatis Brasil.



De acordo com a plataforma, Santiago foi o destino internacional mais reservado nas Américas no primeiro semestre de 2025. A proximidade com o Brasil, os preços mais acessíveis em comparação aos centros de esqui nos Estados Unidos e Europa e o fácil acesso às montanhas ajudam a explicar o crescimento da procura. Por isso, a empresa realizou um levantamento destacando os principais valores:



Santiago, Chile



A capital chilena funciona como ponto de partida estratégico para explorar a neve. Em pouco mais de uma hora de carro, é possível chegar a diferentes estações de esqui. Além disso, Santiago oferece ampla rede de hospedagem, restaurantes e voos diretos do Brasil.



- Passagens aéreas (por pessoa): São Paulo – Santiago: R$ 950 a R$ 1.250 (agosto de 2025)



- Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 200 a R$ 500



Estações próximas:



Farellones: opção mais acessível e familiar, indicada para iniciantes e crianças. O parque de neve oferece atividades recreativas, como descida em boias.



- Excursão com guia em português: R$ 225



- Ingresso (day pass): R$ 145 a R$ 410



- Aluguel de equipamentos: R$ 167 a R$ 220



El Colorado

Reúne boa infraestrutura para esqui e snowboard, com áreas para diferentes níveis.



- Excursão com traslado: R$ 250



- Ingresso (day pass): R$ 280 a R$ 400



- Aluguel de equipamentos: R$ 200 a R$ 250



Valle Nevado

A mais famosa estação chilena, localizada a mais de 3.000 metros de altitude, com pistas variadas e estrutura internacional.



- Excursão com transporte: R$ 250



- Ingresso (day pass): R$ 400 a R$ 510



- Aluguel de equipamentos: R$ 200 a R$ 420



Bariloche, Argentina



San Carlos de Bariloche é o principal polo de neve da Argentina e um dos destinos preferidos dos brasileiros. A cidade conta com voos diretos de São Paulo, ampla rede hoteleira e gastronomia variada. A principal estação de esqui fica a cerca de 40 minutos do centro.



- Passagens aéreas (por pessoa): São Paulo – Bariloche: R$ 1.900 a R$ 2.300 (agosto de 2025)



- Hospedagem (casal, 2 a 3 estrelas): R$ 300 a R$ 600



Estação de Cerro Catedral



Reconhecida como uma das maiores da América do Sul, oferece mais de 120 km de pistas, além de áreas para snowboard, caminhadas e tubing. A infraestrutura inclui escolas de esqui, aluguel de equipamentos e restaurantes.



- Excursão com traslado: R$ 130



- Passeio de moto de neve: R$ 1.213



- Ingresso (day pass): R$ 883



- Day pass com equipamentos: R$ 1.103