Turismo brasileiro bate recordes e amplia acesso a viagens: 'Viramos a chave'

O turismo brasileiro registrou desempenho histórico no primeiro semestre de 2025. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE), o setor cresceu 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionado por transporte aéreo, hospedagens e restaurantes. Estados como Rio de Janeiro (+14,2%), Rio Grande do Sul (+9,4%) e Bahia (+9,3%) lideraram o avanço.



O resultado colocou o Brasil, pela primeira vez, no ranking dos dez países que mais cresceram no turismo mundial, segundo a ONU, ocupando a segunda posição entre janeiro e junho.



Durante participação no programa Bom Dia, Ministro, nesta terça-feira (19), o ministro Celso Sabino (Turismo) avaliou o cenário como um marco para o setor. “Viramos a chave. Nunca mais o turismo brasileiro será como era antes”, afirmou.



Mais acesso e inclusão



Entre as medidas anunciadas para ampliar o acesso às viagens, está um desconto permanente de 15% em hospedagens para professores da rede pública e privada e para mulheres que viajam sozinhas. O benefício é fruto de parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional).



“Os professores merecem conhecer o Brasil, porque transmitem a cultura e a história às nossas crianças e jovens. E queremos garantir mais segurança para mulheres que desejam viajar sozinhas”, disse Sabino.



Formação de profissionais



Com o crescimento da demanda, o governo também aposta na qualificação. Dezenas de milhares de cursos estão sendo ofertados em todo o país, nas áreas de hotelaria, receptivo, agenciamento e idiomas. “A hotelaria é o setor que mais se beneficia desse movimento”, destacou o ministro.



Salão e Feirão do Turismo



O setor também volta a ter um dos principais eventos nacionais após 12 anos: o Salão do Turismo, que será realizado de 21 a 23 de agosto, no Distrito Anhembi (SP), com entrada gratuita. O encontro reunirá representantes dos 26 estados e do Distrito Federal em experiências culturais, gastronômicas e de negócios.



No mesmo período, o Feirão Nacional do Turismo 2025 oferecerá pacotes, ingressos e passagens com descontos de até 30%, tanto presencialmente quanto em formato digital. A iniciativa terá participação de 55 empresas do setor, além de apoio de bancos e instituições financeiras.



Segundo Sabino, a meta é não apenas fortalecer destinos consolidados, mas também dar visibilidade a municípios vizinhos de grandes centros. “Queremos que o turista descubra novas rotas e atrativos, ampliando a experiência de viagem pelo Brasil”, afirmou.