Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Turismo Titulo Tendência mundial

Motorhomes ganham autonomia energética e atraem viajantes no Brasil

De acordo com levantamento da Global Market Insights, o mercado global de motorhomes deve superar US$ 49 bilhões até 2034. No Brasil, o setor projeta crescimento anual que pode chegar a 11,2%, segundo o Sebrae

Natasha Werneck
20/08/2025 | 15:32
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Avanços tecnológicos vêm mudando a forma de viajar sobre rodas no Brasil. Com sistemas de energia próprios, motorhomes de nova geração permitem acampar em locais sem estrutura de camping, oferecendo mais independência para quem busca contato com a natureza.

Equipados com painéis solares, baterias de lítio e sistemas de monitoramento digital, esses veículos conseguem manter em funcionamento eletrodomésticos e climatização mesmo longe da rede elétrica. A autonomia energética, antes restrita a situações emergenciais, agora possibilita dias ou até semanas de viagem em locais remotos.

Além da tecnologia, fabricantes nacionais investem em conforto e praticidade, com soluções de isolamento térmico, marcenaria sob medida e sistemas hidráulicos completos. O objetivo é atender tanto o público tradicional de viajantes de longa data quanto novas gerações, como famílias e profissionais adeptos do nomadismo digital.

O movimento acompanha uma tendência mundial. De acordo com levantamento da Global Market Insights, o mercado global de motorhomes deve superar US$ 49 bilhões até 2034. No Brasil, o setor projeta crescimento anual que pode chegar a 11,2%, segundo o Sebrae.

Mais do que uma opção de hospedagem itinerante, o motorhome autônomo vem sendo visto como alternativa para explorar o país com segurança e liberdade, reduzindo a dependência de infraestrutura turística tradicional.


