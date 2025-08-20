Novo jogo da franquia LEGO Batman será lançado em 2026

A Warner Bros. Games, a TT Games, a DC e o The LEGO Group anunciaram na Gamescom desta terça-feira (19) LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas, um novo videogame de ação e aventura que convida os jogadores a embarcar em uma jornada épica para se tornarem os heróis de Gotham City, inspirado nos 86 anos de história dos filmes, programas de televisão, quadrinhos e jogos do Batman, tudo combinado com o lendário humor LEGO dos jogos da TT Games.

Desenvolvido pela TT Games, criadores da franquia de sucesso LEGO Games, incluindo o aclamado pela crítica LEGO Star Wars: A Saga Skywalker, e publicado pela Warner Bros. Games, LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas será lançado em 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC via Steam e Epic Games Store. O jogo já está disponível para ser adicionado à lista de desejos das lojas digitais.

“Todos nós da TT Games estamos incrivelmente orgulhosos de lançar LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas, um jogo totalmente novo que é uma verdadeira celebração de tudo o que é o Batman”, disse Jonathan Smith, Diretor Estratégico e Chefe de Desenvolvimento de Jogos da TT Games. “Levamos os jogadores na jornada épica de Bruce Wayne para se tornar o herói lendário de Gotham City, incorporando momentos icônicos de toda a história do Batman com nosso toque especial de LEGO. Nossos novos recursos de combate ao crime são incrivelmente divertidos e levam a jogabilidade LEGO a um nível totalmente novo.”

A aventura começa com as origens do Batman quando o jovem Bruce Wayne entra na Liga das Sombras e, ao longo da história da campanha, os jogadores construirão uma família de aliados com personagens conhecidos, incluindo Jim Gordon, Robin, Asa Noturna, Batgirl, Mulher-Gato e Talia al Ghul para ajudar a enfrentar uma ameaça cada vez maior da Galeria de Supervilões da DC, enfrentando personagens como o Coringa, o Pinguim, Hera Venenosa, Ra''''''''''''''''''''''''''''''''s al Ghul, Bane e muito mais.

Com um novo sistema de combate dinâmico, LEGO Batman encapsula o estilo de luta característico do Cruzado Encapuzado, cada golpe tem impacto, com cadeias de ataques fluidos, contra-ataques e derrubadas incríveis. Seja jogando sozinho como Batman ou no modo cooperativo local para dois jogadores, os jogadores podem usar dispositivos Bat-icônicos, como Batarangues, para distrair ou atordoar os inimigos, e a Batgarra para atraí-los. Os personagens parceiros têm seus próprios equipamentos exclusivos, incluindo o pulverizador de espuma de Jim Gordon, o lançador de cordas de Robin e o chicote da Mulher-Gato, oferecendo uma variedade de opções para abordar cada encontro com o inimigo e batalha contra chefes. Para aqueles que buscam uma jogabilidade mais desafiadora, LEGO Batman: O Legado do Cavaleiro das Trevas vai além da experiência familiar do jogo LEGO, tendo uma configuração de dificuldade aprimorada, Cruzado Encapuzado ,e um novo nível de dificuldade ainda mais desafiador, Cavaleiro das Trevas.

O jogo se passa em Gotham City, um playground LEGO de mundo aberto cheio de crimes para impedir, quebra-cabeças para resolver, recompensas para coletar e surpresas para descobrir em cada esquina, em cada beco e em cada telhado. Os jogadores podem agarrar, planar ou dirigir pelo ambiente, passando de prédio em prédio com o lançador de garras do Batman, voando sobre a cidade com o deslizador ou viajando com estilo com uma variedade de Batmóveis e Batmotos. A Batcaverna também pode ser personalizada para exibir veículos, troféus e mais de 100 bat-trajes colecionáveis e trajes de parceiros baseados em obras anteriores relacionadas ao Batman.

Confira o trailer clicando aqui.

