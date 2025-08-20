Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com inflação da região, Fed e techs pressionadas

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único, deixando de lado o otimismo por um acordo entre Ucrânia e Rússia para a guerra, e focando em temas como a inflação na região e uma queda no setor de tecnologia. A percepção de que ações ligadas à inteligência artificial (IA) possam estar demasiadamente valorizadas ocasionou em um recuou nos papéis ligados ao tema em Wall Street, o que repercutiu na Europa. Além disso, as perspectivas para a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), seguem no radar, assim como a influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na autoridade monetária.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,23%, a 559,09 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 1,08%, a 9.288,14 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,60%, a 24.277,10 pontos. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,08%, a 7.973,03 pontos. As cotações são preliminares.

Embora tenha havido entre US$ 30 bilhões e US$ 40 bilhões em investimentos empresariais em IA generativa, um relatório recente do MIT mostra que 95% das organizações não estão obtendo retorno algum. Apenas 5% dos pilotos de projetos de IA integrada "estão extraindo milhões em valor", enquanto a maioria não contribui com nenhum impacto mensurável nos lucros, concluiu o relatório. Neste contexto, as ações da SAP, que vem subindo nos últimos meses com o otimismo no setor, recuaram 1,48% em Frankfurt, onde a Infineon Technologies também caiu, 1,62%.

A taxa anual do CPI do Reino Unido acelerou para 3,8% em julho, ante 3,6% em junho, mostrando persistência inflacionária e reduzindo as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) volte a cortar juros no curto prazo. Já na zona do euro, foi confirmado que o CPI anual ficou em 2% em julho, repetindo a variação do mês anterior e em linha com a meta de inflação do Banco Central Europeu (BCE). Nesta quarta, a presidente do BCE, Christine Lagarde, comentou que a economia da zona do euro mostrou resiliência no começo do ano, mas ressaltou que, com as tarifas, a esperada desaceleração da região já ficou evidente no segundo trimestre.

Investidores também aguardam ata de política monetária da última reunião do Fed, a ser divulgada no meio da tarde. Nesta quarta, segundo o Wall Street Journal, Trump disse a assessores que está considerando tentar demitir a diretora do Fed Lisa Cook. Se ela não renunciar, Trump discute a possibilidade de demiti-la por justa causa. O chefe da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FAF), Bill Pulte, acusou Cook de enviar o que ele chamou de informações fraudulentas em dois pedidos de hipoteca. Na última reunião, a diretora votou a favor da manutenção de juros pelo BC, contrariando as pressões de Trump por cortes.

Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,36%, a 42.864,81 pontos. Em Madri, o Ibex35 recuou 0,08%, a 15.292,10 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 subiu 0,29%, a 7.986,11 pontos.