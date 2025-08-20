DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Economia Titulo Confira instruções

Ribeirão Pires realiza cadastro de Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta quinta-feira (21)

Programa, vinculado ao Meu Primeiro Emprego Inclusivo, amplia ações de inclusão produtiva para pessoas com deficiência no município

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 12:37
cadastro será feito no Posto de Atendimento ao Trabalhador (FOTO: Divulgação)
cadastro será feito no Posto de Atendimento ao Trabalhador (FOTO: Divulgação)


Atualizada às 13h58

A Prefeitura de Ribeirão Pires realiza nesta quinta-feira (21) o primeiro atendimento do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva), vinculado ao programa estadual Meu Primeiro Emprego Inclusivo. A iniciativa, articulada inicialmente pela Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, agora é conduzida no Posto do Atende Fácil, sob gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo.

O cadastro será feito no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Av. Capitão José Gallo, 55 – Centro, das 9h às 16h. Para participar, é necessário apresentar CPF, comprovante de residência, laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico (mesmo que não esteja atualizado), além de currículo físico ou digital, caso tenha.

