Ribeirão Pires realiza cadastro de Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta quinta-feira (21)

Programa, vinculado ao Meu Primeiro Emprego Inclusivo, amplia ações de inclusão produtiva para pessoas com deficiência no município
Atualizada às 13h58
A Prefeitura de Ribeirão Pires realiza nesta quinta-feira (21) o primeiro atendimento do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva), vinculado ao programa estadual Meu Primeiro Emprego Inclusivo. A iniciativa, articulada inicialmente pela Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, agora é conduzida no Posto do Atende Fácil, sob gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo.
O cadastro será feito no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Av. Capitão José Gallo, 55 – Centro, das 9h às 16h. Para participar, é necessário apresentar CPF, comprovante de residência, laudo, hipótese diagnóstica ou relatório clínico (mesmo que não esteja atualizado), além de currículo físico ou digital, caso tenha.
