Centro de distribuição da Shopee oferece empregos e economia fortalecida

A Shopee, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, iniciou operação de um centro de distribuição no Bairro Cooperativa, em São Bernardo, em junho. Inicialmente foram gerados 300 empregos, mas a expectativa é que em dezembro chegue a 5.000, segundo informações do secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude de São Bernardo, Rafael Demarchi.

Este é o maior centro de logística da empresa no País, com cerca de 100 mil metros quadrados. De acordo com Demarchi, as atividades no local irão crescendo gradativamente, mas deverão ganhar tração a partir de setembro, quando chegará o maquinário que foi adquirido pela Shopee. O que, segundo o secretário, fará com que o centro de São Bernardo seja também o de maior volume de atividades da multinacional no Brasil.

O espaço funciona na Estrada Samuel Aizemberg, área considerada estratégica do ponto de vista logístico, com fácil acesso às principais rodovias que ligam o Grande ABC à Capital, Interior do Estado e Litoral.

Com sede em Singapura, a Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico, presente na Ásia, Europa e América Latina, que conecta consumidores, vendedores e grandes marcas.

No Brasil, atua há cinco anos, com mais de 3 milhões de lojistas cadastrados e cerca de um terço da população brasileira utilizando o aplicativo mensalmente.

Reconhecida mundialmente pelo seu modelo de negócios inovador, pela tecnologia de ponta e logística eficiente, a multinacional movimenta bilhões de dólares por ano, promovendo conexões entre consumidores e vendedores em todo o mundo.

