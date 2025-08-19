DGABC
DGABC

Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Publicidade Titulo Publieditorial

Esportes da Sorte Leva Alegria, Cultura e Tradição ao São João de 27 Cidades

Darwin Filho: liderança que transforma festas juninas em experiências memoráveis

Publieditorial
19/08/2025 | 17:34
Compartilhar notícia
Divulgação
Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Darwin Henrique da Silva Filho, conhecido como Darwin Filho, é o CEO da Esportes da Sorte e um dos principais incentivadores da cultura nordestina no Brasil.

Com uma visão que vai além dos negócios, ele transformou o mês de junho em um espetáculo cultural que uniu tradição, inovação e impacto social.

Em 2024, o Grupo Esportes da Sorte apoiou 31 festas juninas em 27 cidades do Nordeste e Sudeste, criando experiências imersivas que reforçaram a identidade cultural brasileira.

Uma ponte entre o passado e o presente

Para Darwin Filho, apoiar o São João significa preservar memórias e criar novas formas de interação.

 As celebrações envolveram cidades na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e até em São Paulo, levando a essência do forró, das quadrilhas e das comidas típicas para diferentes públicos.

Cada evento combinou respeito às tradições com inovações criativas, tornando as festas ainda mais atrativas e interativas.

Cenários que contam histórias

Um dos destaques foi a cenografia assinada pelo artista pernambucano Perron Ramon, inspirada na xilogravura e na estética armorial.

Os espaços criados remetiam a:

  • Feiras nordestinas
  • Folhetos de cordel
  • Símbolos do sertão

Eram ambientes que iam muito além da decoração: representavam um mergulho na alma cultural do Nordeste, fazendo o público sentir-se parte de uma celebração coletiva da identidade brasileira.


Brincadeiras e experiências que despertam memórias

Sabendo que o São João é feito de detalhes, a Esportes da Sorte resgatou brincadeiras que atravessam gerações:

  • Pescaria da Sorte
  • Barraca do Beijo
  • Argola da Sorte

Também criou espaços interativos como:

  • Igrejinha
  • Sala de Reboco
  • Sanfona Gigante

?? Trios pé-de-serra circularam entre o público, embalando a festa com o som autêntico do forró.

 Brindes como chapéus de cangaceiro, lenços e copos personalizados reforçaram o clima junino e criaram lembranças para os participantes.

Impacto econômico e valorização da cultura

O patrocínio do Grupo Esportes da Sorte gerou impacto econômico direto nas comunidades:

  • Fortalecimento do comércio local;
  • Geração de renda para artesãos, músicos e vendedores;
  • Estímulo ao turismo cultural.

Em um contexto em que muitas tradições carecem de incentivo, o apoio de Darwin Filho ajudou a manter viva uma das festas mais importantes do Brasil.


A festa também aconteceu nas redes

O alcance das festas não ficou restrito às ruas:

Mais de 20 influenciadores — entre personalidades locais e nacionais — compartilharam conteúdos em tempo real, levando as imagens das quadrilhas, bandeirinhas e fogueiras para milhões de pessoas.
 
?? Assim, a cultura nordestina ultrapassou fronteiras e chegou até quem estava a quilômetros de distância.

Compromisso contínuo com a cultura brasileira

Ao final de junho, mais de 7,6 milhões de pessoas participaram das festas apoiadas pela Esportes da Sorte.

Para Darwin Henrique da Silva Filho, essa não é uma ação isolada, mas parte de uma estratégia de longo prazo para:

  • Preservar a memória cultural;
  • Fortalecer a economia local;
  • Espalhar alegria e tradição.

O São João promovido pela Esportes da Sorte é a prova de que, quando empresa e cultura caminham juntas, a festa fica garantida para as próximas gerações.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.