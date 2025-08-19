Biblioteca do Riacho Grande recebe espetáculo interativo sobre reciclagem e música

A Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, recebe no dia 21 de agosto, às 14h30, o espetáculo O Menino Inventivo, seguido de oficina de construção de instrumentos musicais. A programação é gratuita e aberta a todos os públicos.

Criado pelos artistas Fernando Sardo e Patrícia Nogueira, o projeto une arte, educação e consciência ambiental em uma proposta lúdica. A história apresenta um menino curioso e criativo que, ao explorar o universo da reciclagem, descobre um mundo cheio de possibilidades.

Além de ouvir a narrativa acompanhada por músicas autorais, o público é convidado a interagir e participar ativamente. As crianças aprendem a confeccionar seus próprios instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis, em uma experiência que estimula a sensibilidade artística e o olhar sustentável.

Arte e consciência

Contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, o projeto nasceu com a proposta de mostrar às novas gerações que é possível transformar resíduos em arte, valorizando tanto a imaginação quanto o cuidado com o planeta.

“O Menino Inventivo não é apenas uma contação de história, mas um convite para que as crianças criem, inventem e descubram a força da reciclagem como ferramenta de transformação”, explica Patrícia Nogueira.

Os artistas

Fernando Sardo é músico multi-instrumentista, compositor, artista plástico e luthier. Desde os anos 1980, pesquisa e constrói instrumentos musicais de cordas, sopro e percussão, além de desenvolver esculturas e Parques Sonoros presentes no Brasil e no exterior, um deles instalado no Parque Prefeito Celso Daniel, em Santo André.

Já Patrícia Nogueira é atriz, educadora, circense, escritora e narradora de histórias. Autora dos livros A Menina e a Caixa e Um Atrapalhado no Circo, este último apresentado no programa Quintal da Cultura, da TV Cultura, atua há mais de 20 anos com o público infantil, tendo passado por instituições como Sescs, Sesi e Centro Cultural Vergueiro. Seu trabalho mais recente é justamente O Menino Inventivo.

Serviço

Contação de história: O Menino Inventivo + Oficina de construção de instrumentos musicais

Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis — Avenida Araguaia, 284, Riacho Grande, São Bernardo do Campo

21 de agosto, às 14h30

Classificação: Livre

Entrada gratuita