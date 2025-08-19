Exposição sobre o Titanic desembarca pela primeira vez na América Latina; veja local

Após temporadas de sucesso em países como Estados Unidos, Itália e Canadá, a experiência Titanic: Uma Viagem Imersiva chega pela primeira vez à América Latina. A estreia está marcada para outubro, no Shopping Eldorado, em São Paulo.

Titanic: Uma Viagem Imersiva chega ao Shopping Eldorado no início de outubro, convidando o público a embarcar em uma jornada inédita pela história do transatlântico mais famoso do mundo. Com mais de 150 artefatos originais, reconstruções imersivas dos ambientes do navio e instalações 3D de última geração, a exposição coloca os visitantes no centro da narrativa do Titanic, revelando seus segredos por meio de uma experiência única e envolvente.

A experiência vai além da tragédia para explorar outros personagens e elementos fundamentais dessa história: sua construção, os navios-irmãos Olympic e Britannic; o Carpathia, que resgatou os sobreviventes; o Californian, que estava próximo, mas permaneceu em silêncio; e o grande protagonista, o iceberg, cuja trajetória é acompanhada desde sua formação até sua completa dissolução no Atlântico, dias após o naufrágio.

A exposição reúne impressionantes itens ligados ao Titanic, como documentos de sua construção, bilhetes originais da White Star Line e objetos da tripulação. Destaques incluem reproduções cênicas, objetos autênticos, memorabilia e visões tridimensionais, como a escadaria central com sua característica angelical decorativa inspirada em Versalhes. Móveis refinados das cabines e vestuário da época ajudam a retratar a estética do navio e sua influência cultural. Também estão expostos objetos de cena do filme de James Cameron.

A experiência é uma realização da Exhibition Hub, pioneira em entretenimento imersivo itinerante, em parceria com a Fever, principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo, com a White Star Memories e um grupo colaborativo de colecionadores do Titanic. A atração multimídia também inclui atividades interativas, mapeamento por projeção, tour guiado em áudio, que poderá ser acessado por meio do app da experiência, materiais educativos, uma área especial para fotos e uma ampla loja com produtos inspirados no Titanic e seus navios-irmãos. A exposição também conta com uma experiência completa, cobrada à parte, em realidade virtual, na qual o público pode mergulhar até os destroços do naufrágio e explorar em detalhes o navio.

Com Titanic: Uma Viagem Imersiva, a viagem icônica deixa de ser um mero episódio histórico e se torna uma experiência imersiva. Com artefatos originais, ambientes recriados e instalações 3D de última geração, a exposição permite que os visitantes vivenciem tanto a emoção quanto a tragédia de um dos naufrágios mais famosos do mundo.

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente no site oficial ou na plataforma da Fever. A partir do dia 26 de agosto,mas quem desejar garantir seus ingressos pode se inscrever na lista de espera, já aberta no site.

Informações:

Localização: Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05402-600)

Mais informações:

Para mais detalhes, acesse: https://expo-titanic.com/sao-paulo