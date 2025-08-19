Queda de árvore bloqueia rua e gera trânsito em Santo André

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na Rua Praça Mário Guindani, na Vila dos Metalúrgicos, em Santo André, por volta das 15h47 desta terça-feira (19). Felizmente, não houve vítimas.



O incidente interrompeu totalmente o tráfego na via, provocando congestionamento nas proximidades, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizam o corte da árvore para liberar a passagem.



Segundo a Defesa Civil, não há suspeita de que o vento tenha causado a queda. A hipótese é de que parte da árvore já estava podre, pois apenas uma seção das ramificações tombou sobre o carro.



Uma viatura dos bombeiros atuou no atendimento, garantindo a segurança dos moradores e motoristas, mas ainda não há previsão de liberação completa da rua.