Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Vila dos Metalúrgicos

Queda de árvore bloqueia rua e gera trânsito em Santo André

O incidente interrompeu totalmente o tráfego na via, gerando congestionamento nas proximidades

Yuri Kumano
 Especial para o Diário
19/08/2025 | 16:56
FOTO: Yuri Kumano | DGABC
FOTO: Yuri Kumano | DGABC


Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro na Rua Praça Mário Guindani, na Vila dos Metalúrgicos, em Santo André, por volta das 15h47 desta terça-feira (19). Felizmente, não houve vítimas.

O incidente interrompeu totalmente o tráfego na via, provocando congestionamento nas proximidades, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizam o corte da árvore para liberar a passagem.

Segundo a Defesa Civil, não há suspeita de que o vento tenha causado a queda. A hipótese é de que parte da árvore já estava podre, pois apenas uma seção das ramificações tombou sobre o carro.

Uma viatura dos bombeiros atuou no atendimento, garantindo a segurança dos moradores e motoristas, mas ainda não há previsão de liberação completa da rua.


