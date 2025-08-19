DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Segurança pública

Estado nomeia 1.458 novos policiais civis e técnico-científicos

Turma vai passar cinco meses na Academia de Polícia e posteriormente será redistribuída para reforçar o efetivo policial

Do Diário do Grande ABC
19/08/2025 | 16:22
Governo de São Paulo está repondo efetivo (FOTO: Pablo Jacob/Governo de São Paulo)
O governo de São Paulo nomeou 1.458 mil novos policiais civis e técnico-científicos nesta terça-feira (19). A cerimônia de posse para os cargos de médico-legista, perito criminal e escrivão foi realizada no Memorial da América Latina, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

“Demos posse a 4.017 novos policiais civis no ano passado, naquele que foi o maior concurso da história da Polícia Civil. E agora a gente está dando posse para mais 1.458. E não vai parar por aí. Isso significa que a gente está recompondo quase 30% do efetivo da Polícia Civil”, disse o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que ainda acrescentou: “Isso é muito significativo e a gente vai nas unidades, vai nas delegacias no interior, e a gente vê que o pessoal está revigorado, porque está chegando gente para somar”.

A Polícia Civil vai contar com 1.307 escrivães, que serão redistribuídos, após a formação, para todas as regiões do estado  só na Capital e Região Metropolitana serão quase 450 agentes.

Homicídios em São Paulo sobem 15,5% no 1º semestre e alcançam maior índice desde 2021

A diretora da Acadepol, Márcia Heloísa Mendonça Ruiz, garantiu que a unidade está preparada para receber os novos policiais. “Temos professores especialistas, com anos de experiência na área, autores de livros, que anseiam contribuir para o futuro da polícia”, mencionou.

Para ela, a recomposição do efetivo significa entregar para a sociedade melhorias em termos de ações de combate e prevenção ao crime e busca pela Justiça. “Tenho certeza que, em janeiro, quando eles finalizarem o curso de formação, sairão daqui como profissionais empenhados e com desejo de inovar e fazer a diferença”.

Mais delegados e investigadores

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), há ainda dois concursos em andamento, com 1.250 vagas para o cargo de investigador e outras 552 para delegados, reforçando o compromisso do governo estadual na recomposição do efetivo.


