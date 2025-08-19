Férias de julho: veja os destinos que mais atraíram brasileiros

As férias de julho de 2025 confirmaram tendências e revelaram novidades no comportamento dos viajantes brasileiros. De acordo com levantamento da Civitatis, plataforma especializada em passeios e experiências, Paris liderou o ranking dos destinos internacionais mais procurados, desbancando Santiago, que caiu para o segundo lugar.

Entre as atividades que mais atraíram os turistas na capital francesa, destaque para o ingresso da Disneyland® Paris, seguido por passeios clássicos como o cruzeiro pelo Rio Sena, a visita ao Museu do Louvre e a subida ao terceiro andar da Torre Eiffel.



Na lista, cidades da América do Sul tiveram presença marcante. Buenos Aires manteve a quarta colocação, enquanto Bariloche surpreendeu ao figurar no quinto lugar, impulsionada pela temporada de neve, que reforça o apelo da região para esportes de inverno.



“Os destinos sul-americanos mostraram força neste inverno, especialmente entre aqueles que buscavam neve e atividades ao ar livre, como em Bariloche e Santiago”, destacou Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.



Top 10 destinos internacionais mais procurados em julho:



- Paris, França



- Santiago, Chile



- Roma, Itália



- Buenos Aires, Argentina



- Bariloche, Argentina



- Nova York, Estados Unidos



- Londres, Inglaterra



- Madri, Espanha



- Barcelona, Espanha



- Lisboa, Portugal



Além dos locais visitados, o levantamento também apontou as atividades favoritas dos brasileiros em julho. A diversidade chama atenção: do mundo mágico da Disney em Paris aos passeios históricos no Coliseu de Roma e no Vaticano, passando ainda por experiências urbanas como o SUMMIT One Vanderbilt, em Nova York, e o tradicional ônibus turístico de Buenos Aires.



Top 10 atividades internacionais mais reservadas em julho:



- Disneyland® Paris



- Coliseu, Fórum e Palatino + Arena dos Gladiadores



- Visita guiada pelo Vaticano e Capela Sistina



- SUMMIT One Vanderbilt (Nova York)



- Visita guiada pelo Coliseu, Fórum e Palatino



- Palácio de Versalhes (Paris)



- Ônibus turístico de Buenos Aires



- Passeio de barco pelo Sena (Paris)



- Espetáculo no Madero Tango (Buenos Aires)



- Lisboa Card



Combinando parques temáticos, atrações culturais e destinos de inverno, os resultados revelam que os brasileiros buscam cada vez mais variedade ao planejar viagens internacionais.