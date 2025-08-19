DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Turismo Titulo Levantamento

Férias de julho: veja os destinos que mais atraíram brasileiros

Na lista, cidades da América do Sul tiveram presença marcante

Natasha Werneck
19/08/2025 | 15:28
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


As férias de julho de 2025 confirmaram tendências e revelaram novidades no comportamento dos viajantes brasileiros. De acordo com levantamento da Civitatis, plataforma especializada em passeios e experiências, Paris liderou o ranking dos destinos internacionais mais procurados, desbancando Santiago, que caiu para o segundo lugar.

Entre as atividades que mais atraíram os turistas na capital francesa, destaque para o ingresso da Disneyland® Paris, seguido por passeios clássicos como o cruzeiro pelo Rio Sena, a visita ao Museu do Louvre e a subida ao terceiro andar da Torre Eiffel.

Na lista, cidades da América do Sul tiveram presença marcante. Buenos Aires manteve a quarta colocação, enquanto Bariloche surpreendeu ao figurar no quinto lugar, impulsionada pela temporada de neve, que reforça o apelo da região para esportes de inverno.

“Os destinos sul-americanos mostraram força neste inverno, especialmente entre aqueles que buscavam neve e atividades ao ar livre, como em Bariloche e Santiago”, destacou Alexandre Oliveira, Country Manager da Civitatis Brasil.

Top 10 destinos internacionais mais procurados em julho:

- Paris, França

Santiago, Chile

Roma, Itália

Buenos Aires, Argentina

Bariloche, Argentina

Nova York, Estados Unidos

Londres, Inglaterra

Madri, Espanha

Barcelona, Espanha

Lisboa, Portugal

Além dos locais visitados, o levantamento também apontou as atividades favoritas dos brasileiros em julho. A diversidade chama atenção: do mundo mágico da Disney em Paris aos passeios históricos no Coliseu de Roma e no Vaticano, passando ainda por experiências urbanas como o SUMMIT One Vanderbilt, em Nova York, e o tradicional ônibus turístico de Buenos Aires.

Top 10 atividades internacionais mais reservadas em julho:

- Disneyland® Paris

Coliseu, Fórum e Palatino + Arena dos Gladiadores

Visita guiada pelo Vaticano e Capela Sistina

SUMMIT One Vanderbilt (Nova York)

Visita guiada pelo Coliseu, Fórum e Palatino

Palácio de Versalhes (Paris)

Ônibus turístico de Buenos Aires

Passeio de barco pelo Sena (Paris)

Espetáculo no Madero Tango (Buenos Aires)

Lisboa Card

Combinando parques temáticos, atrações culturais e destinos de inverno, os resultados revelam que os brasileiros buscam cada vez mais variedade ao planejar viagens internacionais.


