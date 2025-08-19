GCM de Santo André localiza moto roubada e prende dois homens

A Guarda Civil Municipal de Santo André apreendeu uma motocicleta roubada e deteve dois homens com antecedentes criminais, além de encontrar um simulacro de arma de fogo, durante patrulhamento na manhã desta terça-feira (19). A ocorrência foi registrada na Rua Vitor Meirelles, no Jardim Guarará.



A ação teve início após informação repassada pelo COI (Centro de Operações Integradas), que apontou que uma moto modelo Fazer, de cor azul, com placa adulterada, estaria escondida em uma residência da região. Ao chegarem ao endereço, os agentes foram abordados por um funcionário de empresa de rastreamento, que confirmou a localização do veículo.



Com o portão da garagem aberto, os guardas confirmaram que a motocicleta era produto de roubo. O proprietário do imóvel autorizou a entrada da equipe, que encontrou mais dois indivíduos no interior da casa. Ambos possuem passagens criminais.



No local, também foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Policial de Santo André, onde o caso foi apresentado à autoridade de plantão para as providências da Polícia Judiciária.



A GCM reforça que denúncias podem ser feitas pelos telefones 153 ou (11) 4428-1700, com garantia de sigilo.