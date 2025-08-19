Mães das filhas de Neymar se desentendem nas redes: 'Preservando a imagem'

As influenciadoras Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar, protagonizaram um novo desentendimento público nesta terça-feira (19). O atrito ganhou repercussão depois que Amanda divulgou mensagens privadas trocadas com Biancardi sobre a exposição de sua filha, Helena, de 1 ano, nas redes sociais.



Segundo Kimberlly, Biancardi publicou recentemente uma imagem em que Helena aparecia ao lado de Mavie, filha de Bruna com Neymar, e apagou a postagem em seguida. Amanda afirmou que não autorizou o compartilhamento e pediu que fosse consultada previamente sobre qualquer publicação envolvendo a menina.



“Estou preservando a imagem da Helena diante dos ataques que ela sofre e cuidando da exposição dela”, escreveu Amanda, ressaltando que, apesar do parentesco entre as crianças, deseja participar de qualquer decisão sobre a exibição da filha.



A situação reacende um histórico de divergências entre as duas. Em outubro de 2023, Amanda chegou a interagir com comentários críticos a Biancardi, o que levou a influenciadora a se pronunciar em defesa própria. Na ocasião, Bruna negou qualquer problema em conviver com a filha de Neymar e afirmou que não havia motivo para desconfianças.



Neymar, hoje com quatro filhos, é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carolina Dantas; de Mavie, de 1 ano e 8 meses, e Mel, de 1 mês, ambas com Biancardi; além de Helena, de 1 ano, filha de Amanda Kimberlly.