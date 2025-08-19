Bolsas da Europa fecham em alta, com perspectivas para guerra na Ucrânia; setor de defesa cai

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta terça-feira, 19, repercutindo o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e uma série de líderes europeus, em Washington. As perspectivas de continuidade nas tratativas levantaram otimismo sobre o fim do conflito, por sua vez, pesando nas ações de defesa.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,69%, a 557,81 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,34%, a 9.189,22 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,50%, a 24.435,55 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 1,21%, a 7.979,08 pontos. As cotações são preliminares.

Nas conversas na Casa Branca, Trump ofereceu na segunda-feira ajuda e garantias de segurança à Ucrânia, para evitar que a Rússia retome a guerra no futuro. O americano afirmou ter iniciado os preparativos para um encontro entre Zelensky e o presidente russo, Vladimir Putin, e, posteriormente, uma reunião trilateral, envolvendo os três lideres. Trump afirmou que a Ucrânia não será parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), mas que haverá alguma forma de segurança, que possivelmente serão por via aérea.

A possibilidade de paz pesou em ações de empresas europeias de defesa. A alemã Renk tombou 6,67% em Frankfurt, a italiana Leonard0 perdeu de 10,16% em Milão, a Indra caiu 4,31% em Madri e a sueca Saab teve queda de 7,02% em Estocolmo.

A mineradora anglo-australiana BHP anunciou um acordo para a venda dos ativos de cobre em Carajás a uma subsidiária da CoreX Holding pelo valor total de US$ 465 milhões. Em Londres, as ações da empresa subiram 0,03%. Ainda na capital britânica, os papéis da mineradora suíça Glencore avançaram 1,73%, depois que a companhia anunciou que apresentou os pedidos de inclusão dos projetos de mineração de cobre El Pachón e Água Rica no Regime de Incentivo para Grandes Investimentos ("RIGI") na Argentina, com um aporte de capital previsto de US$ 4 bilhões para o desenvolvimento de Água Rica e US$ 9,5 bilhões para El Pachón.

Em Milão, o FTSE MIB subiu 0,89%, a 43.021,22 pontos. Em Madri, o Ibex35 avançou 0,34%, a 15.303,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 1,05%, a 7.962,93 pontos.