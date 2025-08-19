Turistas brasileiros elegem os melhores estabelecimentos em Orlando

Organizada pela fintech brasileira Nomad, a premiação tem o objetivo de reconhecer negócios que proporcionam as melhores experiências aos viajantes e reforçar a presença da comunidade brasileira na cidade americana
A segunda edição do Nomad's Choice Awards revelou os estabelecimentos brasileiros mais apreciados pelos turistas e residentes em Orlando, Flórida. Organizada pela fintech brasileira Nomad, a premiação tem o objetivo de reconhecer negócios que proporcionam as melhores experiências aos viajantes e reforçar a presença da comunidade brasileira na cidade americana.
A votação aberta ao público elegeu os vencedores em categorias que vão de serviços e supermercados a bares, restaurantes e influenciadores. Entre os destaques estão:
- Serviços: Celebration Suites
- Supermercados: Seabra Foods
- Lojas: Macrobaby
- Bares & Restaurantes: Camila’s
- Churrascarias: Adega Gaúcha
- Pizzarias: Jimmy’s Pizza
- Gastronomia Expressa: Flow Açaí
- Padarias e Docerias: Amor em Pedaços
- Influenciador Favorito: @Turistorlando
Segundo Lucas Vargas, CEO da Nomad, a premiação celebra não apenas a excelência dos negócios brasileiros em Orlando, mas também o impacto cultural e econômico da comunidade de viajantes e empreendedores no mercado local.
A cidade americana é um dos destinos mais procurados pelos clientes da fintech. Em 2024, 24% dos turistas brasileiros em Orlando utilizaram os serviços da Nomad, que oferece soluções financeiras internacionais completas. No Outlet Premium da cidade, a empresa mantém um espaço exclusivo com empréstimo de malas, livros de descontos, café, água e áreas para recarregar celulares e descansar.
O prêmio também reflete o crescimento do empreendedorismo brasileiro nos EUA. Dados da CNI (Confederação Nacional da Indústria) mostram que, em 2024, os investimentos produtivos de empresas brasileiras nos Estados Unidos somaram US$22,1 bilhões, alta de 52,3% em dez anos.
Desde sua fundação em 2020, a Nomad se tornou referência em serviços financeiros offshore, com mais de R$7 bilhões em ativos sob custódia e 3,5 milhões de clientes, oferecendo soluções bancárias, pagamentos internacionais e investimentos no exterior.
O Nomad's Choice Awards 2025 reforça a conexão cultural e econômica entre Brasil e Orlando, valorizando negócios que tornam a experiência dos turistas brasileiros ainda mais completa e memorável.
