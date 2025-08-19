Festival de Hambúrguer chega a Santo André e São Caetano; saiba detalhes

Os amantes de hambúrguer têm motivo para comemorar: a 8ª edição do São Paulo Burger Gourmet by Restaurant Week acontece de 21 de agosto a 21 de setembro e destaca fortemente as unidades no Grande ABC, com opções em Santo André e São Caetano.



O festival reúne mais de 30 hamburguerias, oferecendo combos a preços fixos: R$39,90 para o menu tradicional e R$49,90 para o menu plus, que traz receitas com ingredientes exclusivos e combinações mais elaboradas. Entre os destaques da região estão o Bom Beef Burger em Santo André e a Cervejaria Holy Water Burger, em São Caetano.



A iniciativa, que promove a diversidade gastronômica e a descoberta de novos talentos, combina sabores criativos, experiências diferenciadas e ação social. Clientes podem adicionar R$ 2 por menu para apoiar a instituição Vivenda da Criança, que oferece projetos de educação e inclusão social na região.



O festival também conta com o apoio de parceiros como Hellmann’s, com molhos especiais, e PlantPlus Foods, oferecendo opções de hambúrgueres vegetais.



Além das delícias do cardápio, o São Paulo Burger Gourmet valoriza experiências completas, com ambientes acolhedores e atendimento ágil, tornando o passeio gastronômico uma opção de lazer para toda a família no Grande ABC e na Capital.



Lista hamburguerias participantes:

Burger Gourmet Plus



- Bom Beef Burger - Shopping Boulevard Tatuapé – Rua Gonçalves Crespo, 78 – Tatuapé, São Paulo;

- Bom Beef Burger - Guarulhos – Rod. Pres. Dutra-Pista Lateral, 225 – Vila Itapegica, São Paulo;

- Bom Beef Burger - Market Place – Av. das Nações Unidas, 13.947 – Vila Gertrudes, São Paulo;

- Bom Beef Burger - Moema – Alameda Iraé, 664 – Moema, São Paulo;

- Bom Beef Burger - Plaza Sul – Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde, São Paulo;

- Bom Beef Burger - Santo André – Av. Dom Pedro II, 719 – Jardim, Santo André;

- Bom Beef Burger - Vila Leopoldina – Av. Imperatriz Leopoldina, 653 – Vila Leopoldina, São Paulo;

- Bom Beef Burger - Vila Mariana – R. Joaquim Távora, 1.279 – Vila Mariana, São Paulo;

- Bom Beef Burger - Jardins – Alameda Santos, 1.105 – Jardins, São Paulo;

- Bom Beef Burger - São Bernardo do Campo – Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro, São Paulo;

- Bom Beef Burger - Eldorado – Av. Rebouças, 3.970 – Pinheiros, São Paulo;

- Carneado Burger – Alameda Lorena, 1.906 – Jardim Paulista, São Paulo;



Burger Gourmet Tradicional

- 60 Minutos Escape – R. Vieira de Morais, 1.438 – Campo Belo, São Paulo;

- All in Burger - Itaim Bibi – R. Dr. Renato Paes de Barros, 465 – Itaim Bibi, São Paulo;

- Bite Box - INNSiDE by Meliá São Paulo Itaim – Rua Jesuíno arruda, 806 – Itaim Bibi, São Paulo;

- Cervejaria Holy Water - Burger – R. Ribeirão Preto, 62 – Olímpico, São Caetano do Sul;

- Ludus Luderia®? – R. Treze de Maio, 972 – Bela Vista, São Paulo;

- Restaurante Novedad - São Paulo Tatuapé Affiliated by Meliá – R. Serra de Juréa, 351 – Tatuapé, São Paulo;

- Vinil Burger - Jardins – R. Dr. Melo Alves, 445 – Cerqueira César, São Paulo;

- Vinil Burger - Pinheiros – R. Padre Carvalho, 18 – Pinheiros, São Paulo;

- Vinil Burger - Santo Mercado – R. Min. Roberto Cardoso Alves, 359 – Santo Amaro, São Paulo;

- Vinil Burger - Tamboré – Av. Piracema, 669 – Tamboré, Barueri;

- Tradi - Pinheiros – Av. Rebouças, 2.636 – Pinheiros, São Paulo;

- Tradi - Santana – R. Francisca Júlia, 414 – Santana, São Paulo;

- Tradi - Vila Nova Conceição – R. Diogo Jácome, 391 – Vila Nova Conceição, São Paulo;

- Tradi - Morumbi – R. Joerg Bruder, 81 – Vila São Francisco, São Paulo;

- Tradi - Paulista – Av. Paulista, 1.159 – Bela Vista, São Paulo;

- Tradi - Itaim – Rua Prof Atílio Innocenti, 757 – Vila Nova Conceição, São Paulo;

- Tradi - Ipiranga – Rua Salvador Simões, 680 – Ipiranga, São Paulo;

- General Prime - Alphaville – Alameda Madeira, 328 – Alphaville Industrial, Barueri.

Serviço

São Paulo Burger Gourmet – 8ª edição

Quando: de 21 de agosto a 21 de setembro de 2025

Confira todas as casas participantes e menus no site www.burgergourmet.com.br

Acompanhe as novidades: burgergourmetbrasil